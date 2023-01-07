【緊急警告】一種常見致命細菌在澳洲正在蔓延

維州的醫療監管機構透露，去年有有兩名兒童死於A型鏈球菌（Group A streptococcal）感染，並導致超過60人需要入院治理。





而在新州，於去年9 月至 12 月期間，亦錄得 137宗入侵性 A型鏈球菌病例，在去年全年亦錄得 36宗腦膜炎球菌病例。新州保護健康執行主任布魯姆 (Richard Broome)說，患者在感染初期的症狀有時會像患上新冠病毒或流感， 所以大家不能掉以輕心。





維州首席衛生官薩頓教授說，幼兒、孕婦或產後婦女以及長者患上這種疾病的風險較高。而一般的症狀包括發燒或發冷、頭暈、氣促、頭痛、噁心、皮膚感染和腹痛，而這些常會被誤以為是其他疾病，。





維州的醫療保健監管機構Safer Care 組織（Safer Care Victoria）建議，出現嚴重細菌感染跡象的兒童需要「及時」接受抗生素治療。





據衞生當局表示，通常在喉嚨和皮膚上會發現A 型鏈球菌，一般不會對人體造成傷害，但一旦出現感染，將會引發鏈球菌性咽喉炎和猩紅熱，同時亦可以導致入侵性感染。





維州Safer Care 亦在一份聲明中表示：『在 2022 年，A 型鏈球菌感染病例數字有顯著增加。最少經已有 3 人死於入侵性鏈球菌感染或中毒性休克綜合症，其中 2 人死於 A型鏈球菌，還有許多其他兒童需要進入深切治療部接受治療。』





該機構亦透露，在2022 年最後的四個月內，他們一共收到21 宗A 型鏈球菌感染病例，與維州一年的平均數字相似。但在 9 月初以來，因為感染A 型鏈球菌經已導致 37 名 18 歲以下的兒童死亡。





根據澳洲全國傳染病監測系統的數據顯示，去年全國有超過1000宗嚴重的入侵性鏈球菌感染病例。





同時，維州於新冠疫情期間所實施的限制措施，亦令鏈球菌感染的數目由平均每年錄得的 20至25 宗減少至 2020 年只有3宗和 在2021年只有 4宗。





而薩頓教授表示，維州病例的增加與一些歐洲國家所觀察到的趨勢一致。自 去年9 月以來，A 型鏈球菌感染已在英國導致至少 37 名兒童死亡，而感染主要是影響 10 歲以下的兒童。





世衛組織表示，暫時沒有收到有關抗生素耐藥性增加或有新的細菌菌株增加的報告，並相信病例增加是與對新冠疫情的限制進一步減少令社會活動增加有關。





如果大家對此有疑問或擔心你孩子的健康，請聯絡你的家庭醫生或致電 1800 022 222 聯絡 HealthDirect。如果身體嚴重不適，請致電000求助。





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。