二手車價格「高峰」現象或會結束 入手好時機？

由於供求嚴重不平衡，在本年六月，Moody Analytics發表的數據顯示澳洲二手車價格比疫情前高出65%。二手車的價格更可能比「未落地」的新車為高。但有跡象顯示，這一種「見所未見」的現象可能會結束。





在過去的數個月內，新車的供應有所改善，最新型號二手車的市場價格亦有所冷卻。





澳洲最暢銷品牌日本豐田的銷售和營銷副總裁漢利 (Sean Hanley) 表示，經濟前景不樂觀導致二手車價格出現回調。





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他表示雖然不認為經濟並不會出現墮岸式下降，但他認為一些跡象反應經濟放緩。





漢利表示：從經銷商處得知二手車價格下降，更準確而言，是出現「回調」的現象。





他的說法得到蒙納殊商學院經濟講師及二手車估價聖經RED BOOK 的總經理布斯（Ross Booth）支持。





布斯指澳洲的市場並未有跟隨美國市場，應聲下跌。





他認為澳洲的二手車市場會持平，不會再上升。





澳洲二手車市場的放緩與新車供應的改善有關，而非因本地需永下降而減少。





布斯指二手車庫存比過往亦有所增加。





而且由於高價二手車未能成功吸引買家，部分汽車價格有所下調。





但布斯預測經濟放緩，不會使所有汽車價格有所下調。相反，由於民眾未必能負擔得起新車或低里數的二手車，轉向帶動「較便宜」的二手車需求。





雖然購買二手車的價格有所回落，但買家在購買前亦要做足功課。





維州皇家汽車俱樂部（Royal Automotive Club of Victoria）人員尼科爾森（Tim Nicholson）表示，購買二手車時，最明智的選擇是購買你可負擔的最安全的車輛。





他說：對我們而言，最重要的是安全。車輛越便宜，它就越不可靠，也不那麼安全。頭等大事，我們總是說要買得起的最安全的汽車。





在購買前，買家亦應使用車輛識別號（VIN），通過不同檢查，如：檢查每個車身面板和車頂的整體油漆狀況、汽車底下、輪胎磨損、油尺等。





最近，澳媒報道昆州北部一名婦女通過貸款，以10,000 元購入二手車但駕駛一周後就報廢，導致她陷入困境。





昆州公平交易辦公室 (OFT) 表示，汽車行業在其年度投訴中佔很大比例。





在過去的五年裡，昆州共收到超過 13,000 宗投訴，其中 792 宗來自Townsville和凱恩斯。





在此期間，全州共有 34 宗與汽車行業有關的起訴。





來自昆州北部原住民消費者援助網絡的威廉姆斯（Jillian Williams）表示，該組織一直在接聽越來越多的二手車購買者的電話。現在接近每周一次。





她表示她們經常遇到這樣的情況，那些透過汽車貸款或購買二手車的人，在購買後的幾個月內就壞了。

