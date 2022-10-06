新車等太久令市場出現「炒車花」？專家：變數多風險大

澳洲汽車市場正處於異常緊張的階段，令「炒車族」應運而生。但專家認為這一投資行為風險過大、變數太多，建議躍躍欲試的人士保持謹慎。



何謂「炒車花」？

從事建築行業的維州居民金先生，從2021年下半年開始便想購置一台福特（Ford）工程車，以便搬運工地各種用具與建材，無奈去了多間品牌車行都被告知缺貨，只能轉向代理商求助。但代理商不僅報價高昂，等待時間最短的也要6個月。





Advertisement

金先生無奈地表示：「當時dealer說現在這款車二手價格比新車還要貴好幾千，還有人願意買，太可怕了，所以我決定再等等看吧。」





Go Markets首席分析師、中文部主管黃一瑋（Mike Huang）接受SBS普通話組 訪問 時介紹，因車市緊張，從去年下半年開始，澳洲出現了「炒車花」的現象。





「很多國家的經濟在2021年開始逐步恢復，這個時候民眾再去買車的時候會發現，汽車的訂購時間比之前是延長了很久，訂車時間高達3個月，有的甚至於6個月或12個月。如此一來，自然就有人願意付出額外的錢來避開這12個月的等待期。」



Go Markets首席分析師、中文部主管黃一瑋。 Source: Supplied / Mike Huang 有需求就有供應。黃一瑋表示，「炒車花」通常有兩種方式：買到車的車主以二手車形式出售，將價格抬高幾千甚至上萬元，導致「二手車比新車貴」的現象；或是直接支付一兩千元的定金預訂車輛，即將輪候到時將名額轉讓給真正要買車的人，如同「黃牛」。





購車數據網站PriceMyCar創辦人David Lye接受採訪時也說起自己從一個代理商處聽到的「離奇操作」：一位顧客支付1000元訂金訂購了一輛車，排隊數月後出價5000元欲轉售其訂車合同。





「我也不知道這樣的操作是否合法，但他的做法被代理商發現後，代理商立即取消了合同。」



為何出現「炒車花」？

黃一瑋認為，澳洲汽車市場行情如此緊張是由多種因素共同推動。





首先，經受了兩年多的新冠疫情後，很多人出於衛生安全考慮，出行時不願使用公共交通，寧願擁有私家車，導致需求上漲。





聯邦銀行（CBA）在9月13日公佈的家庭消費意向指數也顯示，澳洲家庭在買車方面的消費支出增長了13.3%。聯邦銀行高級經濟學家Belinda Allen表示，調查顯示澳人面對高昂的生活開支，例如食品價格，開始轉而消費其他高價值產品，且預計這種趨勢將繼續下去。





另外一個重要原因便是全球半導體供應問題，甚至影響到一些車型的配置。





黃一瑋說：「豪車（品牌）比如寶馬（BMW）、平治（Benz），很多配件在2022年的車型，甚至2023年的車型都出現了大幅的縮減。比如說像抬頭顯示不再配置了，有的是手機的無線充電也不再配置，需要額外花錢。」





David Lye也提到，因疫情與俄烏戰爭導致的全球物流不暢與不穩，進一步加劇了汽車市場緊張。



但二人均認為，澳洲市場有其自身的特殊性。





David指，澳洲市場相對較小，一旦出現一點問題就會表現得非常明顯；且完全放棄了汽車生產，純依賴進口便會非常被動。





黃一瑋進一步解釋，澳洲市場非常特別——常住和非常住人口加起來只有2400多萬，但汽車品牌卻有40多個。「40多家品牌，搶著每年只有100萬左右的銷量，實際上是一個競爭非常非常激烈的市場。」





他表示，目前相對較為難買的車型多為油電混合車型，因為俄烏戰爭導致油價波動，油電混合成為新熱門；另外就是富士（Subaru）的一款小型跑車，「由於全澳每年供給就500輛，目前溢價非常高。」



車市緊張會持續多久？

PriceMyCar的全澳所有品牌與車型訂購輪候平均時長預測數據顯示，新車訂購時長在2020年6月前相對平穩，此後便一路上升。兩年前僅為34天，2022年6月卻突破了150天。





David此前預計輪候時間可能即將到達峰值：「我看到8月的數據（159天）比7月的數據（157天）僅僅上漲了一點點而已。或許在2022年剩下的幾個月中，等待時間就會到達峰值。」





而訪問之後出爐的9月最新輪守時長數據，確實有所回落，降至151天。





他亦預測輪候時間將平穩一段時間，他期待2023年開始市場能夠逐漸從緊張狀態中恢復過來。



PriceMyCar網站統計全澳所有品牌車型輪候時間。在持續上漲兩年後，終於在上月回落。 Source: Supplied / PriceMyCar 黃一瑋對此則更為謹慎，他認為車市緊張到2023年下半年都不會得到完全解決，因為芯片大國中國仍在堅持「動態清零」，芯片供應與全球物流仍無法恢復到疫情前的順暢程度。





但他同時指出，一旦造成車市緊張的其他因素有所變化，市場狀況可能短時間內就能夠有所緩解。「要解決芯片和物流兩個問題，其核心就是生產芯片的企業要全力，不會因為疫情的影響而一會生產一會不生產，階段性地停工。第二，全球的物流，特別是海運要暢通無阻。」





「這兩點如果能夠恢復到2020年之前……可能一道政策命令下來，說白了，理論上一周就可以恢復港口開放。沒有衛生檢查或者其他檢查等限制的話，它能夠很快流轉，加速運作起來。」



在這樣的情況下，他認為「炒車花」目前來說風險過大，不建議跟風。他指，首先行業已發現「炒車花」行為，即使無法杜絕，但也加大了懲罰力度。





其次，一旦環境有所好轉，車市的緊張狀態緩解，之後溢價回落、競爭加大，車行開始給出優惠吸引顧客，此前購買的「車花」可能就會「砸手裡了」。





「我個人覺得炒車花的這個風險稍微有點大，因為它等待時間太長，不是我今天買了之後，一周或者一個月就可以脫手。我今天買的話（最久）得等到 12個月之後，但並不知道那個時候的政策會怎麼樣，在中間會產生很大的變數。」





「如果那個時候一切回歸正常，物流沒有那麼緊張，車市也不像現在這麼緊張，那很有可能這個車你是沒有辦法以額外高的價格轉給別人，很有可能那個時候已經回到了原價，甚至回到疫情之前可以打一定折扣，那這個車你就得自己扛下來。」



金先生已經訂購了此前看中的福特工程車的升級版新款。他說：「舊款太火了要等很久，dealer說新款稍貴一點但是到貨比較快，我覺得價格可以接受，就訂了。」





他的新車預計一兩個月內即可提車，漫長的購車之旅總算告一段落。「感覺現在市場應該好一點了吧。我也終於不用開著家裡的小車跑工地了。」

