維州有望推公共交通2蚊日票 維持4年？

維州大選將在11月26日（星期六）舉行。兩大主要政黨為爭取維州選民支持，紛紛公布其競爭政策。





在八月份的Newspoll 民調中，維州現任州長安德魯斯（Daniel Andrews）個人滿意度為54%，兩黨支持率方面，工黨亦以56%佔優。





然而，距離維州大選仍有一段時間。維州反對黨繼續公布選擇政策，望取得選民支持。





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為了打擊不斷上升的燃油價格及生活開支，反對黨提出如果在下屆大選中當選，將會大大減少公共交通費用，將成人公共費用的上限設為2元。





目前維州1區和2區的公共交通工具，每日的票價上限為9.2 元，優惠卡持有人的票價上限為4.6元。





反對黨承諾將成人票持有者的票價上限降低到 2元，優惠卡持有人的票價上限降低到 1 元。





但計劃不涵蓋區域 V/Line 服務。





影子公共交廳長奧布賴恩（Danny O'Brien）表示，該政策旨在針對當地出行，但表示反對派將對 V/Line 服務的成本 「有更多話要說」。





反對黨領袖蓋伊（Matt Guy）及影子財政廳長戴維斯（David Davis）一直在宣傳該計劃是解決維州不斷增長的債務和重大項目成本的解決方案。





戴維斯指：對於許多家庭來說，這將大大降低他們的生活成本，因為該家庭的許多成員經常使用公共交通工具。





他表示：這顯然也將緩解交通擁堵，將使民眾能夠重新乘坐公共交通工具。這將使其極具成本競爭力。





反對派表示，它還希望這項政策能夠吸引更多人回到墨爾本中央商務區，該中央商務區在新冠大流行的封鎖後尚未完全恢復。





但這一項建議並未得到規劃和交通專家的支持，專家警告反對派所說每天2元的公共交通費用將使不平等現象惡化。





他們認為反對黨制定的每天2元的公共交通定價的新政策將使富裕階層受益，並使政府缺乏改善外郊服務所需的資金。





另一邊廂，工黨亦提出有關公共交通方面的改革政策。工黨強調其核心的平交道口（即鐵路與公路的平面交叉路口）拆除計劃，州長安德魯斯大肆宣傳自項目開始以來已拆除 67 個。





他周六（10月8日）宣布，到 2029 年，Frankston火車線將完全沒有平交道口，並在Highett、Mordialloc、Aspendale和Seaford建造新車站。





工程建議建議混合使用地下和鐵路橋樑，最終設計將在與社區協商後發布。





交通基礎設施廳長 Jacinta Allan 表示，該項目的成本將包含在預計在未來幾周內進行的選舉前預算中。



