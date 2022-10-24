第二大航空推每周23萬抽獎+80萬張特價機票

澳洲第二大航空公司維珍澳洲亦宣布特價機票優惠，共80萬張，從55澳元起。





維珍澳洲由於在2020年，由於新冠疫情，業務遭到嚴重打擊，更使已負債50億元，需要進入自願接管 。





最後以35億元的價格被美國投資公司貝恩資本（Bain Capital）收購。





Advertisement

及後，維珍澳洲進行了大規模的重組，從其年度成本中削減了 3 億多元，以促進簡化的商業模式和更提供更便宜的機票。





維珍航空行政總裁赫德利卡（Jayne Hrdlicka） 表示，對該業務的信心處於「歷史最高水平」。





赫德利卡指：業內一些最優秀的管理層致力為他們進行業務轉型，而且他們在本財年恢復盈利方面取得了很大進展。





為慶祝這一個重大的改變，維珍澳洲宣布推出「中間座位抽獎」。從周一開始，該航空公司Velocity常飛旅客會員如果被分配到中間座位，就有資格參加抽獎活動，每周的獎金總額為23萬澳元，獎品包括：白金身份、前往加勒比海和漢密爾頓島旅行的所有費用，以及到2023年4月的AFL 季票。





維珍澳洲同時亦推出超過80萬張優惠機票，票價從55元起。





該航空公司將在航班中重新引入 Wi-Fi，重新開放其國內休息室，並宣布與 7-11、Boost Juice、Betty's Burgers、Myer 和 P.E Nation 建立商業合作夥伴關係。

