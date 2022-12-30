殿堂級時裝設計師「西太后」Vivienne Westwood離世 終年81歲

人稱「西太后」Vivienne Westwood（薇薇安．魏斯伍德） 的死訊於英國時間29日經其官方twitter 公佈，帖文指Vivienne Westwood 於倫敦離世時，家人都在旁。公告以「世界需要有你─薇薇安這種人才會變得更好。」作最後致敬。









土星標誌、不規則立體剪栽加上Punk（龐克），Vivienne Westwood 的設計別樹一幟，從八十年代走紅，不論時裝界和荷里活電影都愛上「西太后」的設計。「色慾都市」（Sex and the City）電影版，女主角Carrie 披上Vivienne Westwood婚紗出嫁成為經典一幕。





Vivienne Westwood 不單受時裝界寵愛，公民社會也對這位鬼才設計師兼社運中堅份子的離世悲傷，紛紛於社交媒體發帖致意，當中包括Artists for Palestine UK。





「安息Vivienne Westwood，為巴勒斯坦的公義和人權發聲的你。 」









作為Artists for Palestine UK其中一位成員的Vivienne Westwood，2019年和約50 位來自不同界別的藝術家，聯署致函BBC，要求電視台停播該年在以色列舉行的Eurovision Song Contest。聯署指節目雖是娛樂，但也不能忽略以色列系統性侵犯巴勒斯坦人的人權。





除人權議題外，Vivienne Westwood亦十分關注環保和氣候變化。她把自己的時裝秀和設計變成抗爭舞台，2014年更剪光頭出席巴黎時裝周，呼籲全球關注氣候變化。





Vivienne Westwood除了「西太后」這個外號，她也是時裝界公認的 The Godmother of Punk「龐克教母」，這風格要從她的愛情故事講起。Vivienne Westwood 遇上Malcolm McLaren，即是「Sex Pistols」的經理人，旋即與時任丈夫Derek Westwood 離婚，但有趣的是她卻保著前夫的姓氏。之後「Sex Pistols」順理成章就穿上Malcolm McLaren 和Vivienne Westwood設計，她亦在這個時間漸漸走紅。





1992 年Vivienne Westwood 獲授大英帝國最優秀勳章 （OBE）表揚她對時裝的貢獻，2006年他再獲頒女爵士(Dame)。







Vivienne Westwood 生於1941年英國柴郡，她入讀在哈羅藝術學校（Harrow）學習首飾設計與製作，但讀了一個學期就退學，轉移考進了一間師範大學進修，畢業後就成為小學教師。





事實上Vivienne Westwood沒有放棄設計，教書其間除一直與男友Malcolm McLaren為樂隊「Sex Pistols做服裝設計，還在倫敦開舖，出售自家設計的服裝和首飾，由主打龐克風格再慢慢蘊釀出Vivienne Westwood的獨特風格。

