【巴西國寶】球王比利逝世享年 82歲

世界盃剛剛結束，而大家亦準備迎接2013年來臨之際，卻傳來一個壞消息，就是球王比利在昨晚（29／12）去世，享年 82歲。





他的女兒凱莉。納西門托（ Kely Nascimento）在 Instagram 上證實了他的死訊， 並且表示永遠愛他，願父親安息。而這個消息亦震驚足球壇。球迷亦感到十分婉惜。





比利一直被外界稱為「球王」不無原因，他是歷史上至今唯一一位曾經在1958、1962及1970年贏得三屆世界盃的球員。而他在17歲時，就經已勝出首場世界盃賽事。但他在1977年退役後，近年的健康卻不斷惡化。





比利由去年9月切除結腸腫瘤後，就一直在巴西聖保羅一間醫院接受化療，而他的醫生早前指，比利的癌症惡化，影響到心臟及腎臟。家人連日陪伴在側。





同時，去年在比利接受髖關節手術但失敗後，他也難以獨立行走。而去年 2 月當新冠疫情大流行前，他的兒子埃迪尼奧亦曾經表示，比利的身體狀況不佳，令比利覺得十分沮喪。





比利的全名是埃德森·阿蘭特斯·多·納西門托 (Edson Arantes do Nascimento)，他是於 1956 年加入山度士(又名桑托斯)球會，當時他只有15 歲，但之後，他卻將這間小型球會變成了足球壇上最著名的球會之一。其中1958年在瑞典舉行的世界盃賽事中，袛得17歲的比利一鳴驚人，除了成為該賽事歷史上最年輕的球員之外，亦在世界盃八強攻入唯一一球，以1比0擊敗威爾士，到四強連中三元，淘汰法國，在決賽再梅開二度，協助巴西以5比2擊敗瑞典，即時被隊友扛在肩上將他視為英雄。他其後更加被巴西政府宣布為該國國寶。





而1970 年在墨西哥世界盃上， 比利更加是巴西奪冠的保證。當時他在決賽中不單入球，並為阿爾貝托助攻，令巴西以 4比1 大勝意大利。





身穿亮黃色巴西球衣、背後印有 10 號字樣的比利亦成為世界各地足球迷追捧的對象。他在 2006 年時，亦曾經接受SBS 的 足球評論員Les Murray採訪，當時他亦分享了一個關於他出生地的故事，並解釋為什麼他能夠克服一生中這麼多的健康問題。



比利在17歲時，就經已勝出首場世界盃賽事。 Source: AAP / Heinz Wieseler/DPA 比利表示：『我是在一個名為“三個心”（Three Hearts，Tres Coracoes）的小鎮出生，所以我是有三顆心， 自己有一顆，還有兩心顆備用，所以我會很長命。』





比利其後轉戰美國，到1977年在紐約宇宙隊掛靴。他亦承認自己對掛靴感到難過，





比利說：『每個人都知道我度過了生命中最重要和最悲傷的時刻。我亦感到非常非常難過，因為我將會停止做我生命中最喜歡的事，就是踢足球。』





不過，比利在結束其職業足球生涯後，仍然利用自己的名聲為一些慈善事業努力，包括在1994 年被任命為聯合國教科文組織親善大使，而在2012 年，該組織亦頒發了一個關顧「貧困兒童」獎項給比利他。比利於四年前亦以自己的名稱創立了一個慈善基金，致力於賦予兒童可以有權自主的能力。





比利一共結過三次婚，有七名子女。不過，比利自己亦承認，由於他有過不少婚外情，所以，可能亦會有其他子女自己也不知道。姑勿論如何，相信對於世界各地的球迷來說，他仍然是燦爛奪目的「球王」比利。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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