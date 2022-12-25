涉嫌謀殺安老院女院友 19 歲男子遭落案檢控

事發於 Albany 的 Baptistcare Bethel Residential Care 安老院。



西澳 70 歲女子 Monica Mary Stockdale 上月底死於 Albany 一間安老院內，一名 19 歲涉案男子被控謀殺。 Source: AAP / WA POLICE/PR IMAGE



據屍檢結果顯示，該名 70 歲的女院友 Monica Stockdale 是被人勒死的，警方因此得到重要線索，經調查後，將來自 Orana 的 19 歲的男子 Jacob Hoysted 逮捕並落案起訴。





Baptistcare Bethel 安老院的經營商 BaptistCare 表示，Albany 社區對該安老院的院友死亡一事感到非常震驚。





該公司代理 CEO Amanda Vivian (阿曼達維維安) 在一份聲明中表示，他們將聘請顧問幫助任何對該事件感到內心不安人。





該份聲明畫是這樣寫道的：Baptistcare 向 Monica Stockdale 女士的家人和朋友表示最深切的哀悼。她的悲慘離世震驚了在 Albany Baptistcare Bethel 生活和工作的所有人，以至在更廣泛的大南部 (Great Southern) 的社區。





該安老院會聘請專家顧問將為社區提供支持。在這個艱難時刻，支持我們的院友、員工及其家人度過，四我們 Baptistcare 的當務之急。





被告 Hoysted 昨天在北橋區的法院過庭。

