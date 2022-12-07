【警告】墨爾本一主要道路將關閉四線 出行或面臨重大延誤

維州副州長艾倫(Jacinta Allan)表示，維州擁有全澳「最強大的建設管道」。





她表示，在過去的八年間，安德魯斯政府在建設項目和項目管道方面都非常努力，隨著全州公路和鐵路項目施工，維州墨爾本的主要道路及公共交通系統將現重大延誤。





維州副州長在周二（12月6日）宣布一重大消息，表示維州一條極繁忙的道路—西門大橋（West Gate Bridge） 將會進行年度維護。





在12月26日至1月4日期間，西門大橋上四條行車線將會關閉，只剩單線行車。預料行車時間將會延誤超過 90 分鐘，當局敦促司機提早出門或繞道而行。





同時，艾倫亦警告鐵路乘客，從 1 月 2 日到 1 月 15 日，城市環線（ City loop）將關閉兩周,屆時，Flagstaff、Parliament 和 Melbourne Central 車站將關閉，但 Flinders Street 車站和 Southern Cross 車站將繼續開放。





在此期間，將會升級站內的煙霧探測器和灑水裝置將與其他應急系統一起得到改進。





艾倫表示，服務的暫時中斷最終將為維州人帶來更順暢的交通服務。





在工程進行期間，公共汽車將取代部分 Hurstbridge、Alamein 和 Sandringham 線路的火車。





從 2023 年 1 月 4 日（星期三）開始，巴士亦會取代在 Cranbourne、Pakenham、Frankston、Stony Point 和 Sandringham 線路的部份火車服務，因為工作人員正在為 2025 年Metro Tunnel 開通做準備。





由於藥拆除Mont Albert和Surrey Hills的平交道口，Belgrave和Lilydale線路的通勤者在 2023 年將面臨數月的中斷，從 2 月 17 日（星期五）到 5 月下旬，巴士將會在部份線路上取代火車。





政府表示，隨著 St Kilda Rd 新自行車道的施工繼續進行，將會間歇性關閉行行車路，Footscray Rd、Wurundjeri Way 和 Williamstown Rd 的 West Gate Freeway 工程也將於 1 月和 2 月開始施工。





艾倫說：「這是維州 Big Build 最大的一個夏天，當地有超過 1萬9千個工作崗位，致力於在未來幾個月內完成重要的公路和鐵路升級。」





她期望無論民眾身在何處，都能更快、更輕鬆地到達需要去的目的地。



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