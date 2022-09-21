【成人禮】子女18歲會如何影響家庭生活和福利金？

要點 雖然18歲是成年年齡，但不同州份在權利和責任方面的法定年齡有所不同。

家庭成員成年，可能會影響領取福利金的資格。

成年其實是漫長過程，進入社會、獨立生活通常之後才能發生。

法律上，子女達到18歲意味著父母或監護人不再有照護責任。





澳洲青年法律中心為年齡25歲以下的年輕人提供全國性的網上免費法律服務。Kate Richardson律師表示，成年在法律上意味著很多：「作為成人，你是獨立的。你要為自己和自己的行為負責了。18歲以下的兒童和少年有時會獲得法律寬待。」



法律年齡與成年

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在澳洲，人們從18歲開始必須在選舉中投票。這也是賭博、購買香煙和酒精的合法年齡。





Richardson表示，18歲以下人士在私人處所飲酒通常是違法的，「除非酒是由父母或監護人，或是父母或監護人批准的人提供。（不過）不同的州和領地有細微的區別，特別是在私人處所由成人監管飲酒方面。」



不同文化和族裔也許有差異，但澳洲法律規定18歲是成人年齡。 Credit: Getty Images/BFG Images 蒙納殊大學教育教授Steven Roberts其中一個研究領域就是年輕人如何向成年人過渡。他建議家長在子女成長時期就要以身作則，比如負責任地飲酒。





「他們可能還要和子女談談如何認識朋友，培養同齡人群體之間的互相尊重和關懷。我認為適當、理解與交流是這個關鍵階段非常重要的事情。」



綜聯資格與成年

子女成年也會影響家庭獲得社會安全福利。





Services Australia總經理Hank Jongen解釋，俗稱「牛奶金」的 家庭稅務津貼 （Family Tax Benefit）是幫助家長養育子女的兩部份資助，A部份是給予子女，直至其完成12年級學業或同等學歷；B部份是給予家庭。





「這確實取決於家庭的個別情況，比如A和B分別持續到何時。但它們是分開評估的。」



申請稅務津貼的家庭需要接受財務評估。 Credit: Getty Images/Traceydee Photography 一個明顯的變化是，子女18歲後要自己申請財務援助。 青年津貼 （Youth Allowance）是為24歲以下人士提供的主要資助。





不過，Jongen表示子女這仍被視為需要依賴家庭的人：「無論是全日制學生還是尋工者，他們仍被視為依賴者，直至22歲。這意味著我們在評估資格時會考慮父母的收入。」





他建議人們滿18歲便開設 myGov 戶口，獲取資訊和進行網上申請。「如果英語是你的第二語言，你需要幫助，你可以致電131 202。這是有超過200種語言的免費翻譯服務。」



16至24歲的全日制學徒，符合領取青年津貼的資格。 Credit: Getty Images/JohnnyGreig

成年是漫長過程

不同州份在駕駛等具體事務上有著不同的合法年齡。





Roberts教授表示，法例規定的情況有時比較複雜：「一些情況下，年輕人16歲就可以就性行為作出同意，但18歲之前都不能看含有露骨色情鏡頭的電影。18歲年輕人有權獲得比16、17歲時更高的最低工資，但他們21歲之前無法獲得成人的最低工資。」





他說，在過去幾個世代，達到18歲就能獲得全職工作、獨立生活甚至組建自己的家庭，已不常見。「這些成年人的社會標誌普遍要更遲達到，在20幾歲甚至30幾歲。」



現在年輕人已普遍要到成年後很久才完成結婚生子等成人標誌。 Credit: Getty Images/FatCamera 達到18歲也不意味著必須做法律允許做的事，比如：



進行性行為

參加工作

開設銀行戶口

離開學校

離開父母

被刑事起訴

獲得免費法律援助

對治療作出同意

Richardson表示，如果醫生認為病人可以明白治療的利弊，那18歲以下也可以作出同意。「作出決定時，醫生要考慮不同因素。」





對於沒有規定法定年齡的事務，律師建議家長根據家人和子女的個別情況來作出決定。



18歲可以在無父母或監護人批准下申請護照。不過在一些特殊情況下，18歲以下也能這樣做。 Credit: Getty Images/MStudioImages

你是需要幫助的年輕人或家長嗎？