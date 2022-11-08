亞裔如何晉升領導層？華人高管：不能只懂搏命工作

會計師曾嘉玲（Karen Loon）曾經相信，加班做更多工作是事業晉升的途徑。「我在職業生涯初期非常勤奮。（但）幾年後，我的進展開始放緩，人們告訴我，我需要發展管理能力。」





她曾在多間金融機構累積工作經驗，包括普華永道（PwC）在澳洲和新加坡的辦公室、澳洲及新西蘭特許會計師公會（Chartered Accountants Australia and New Zealand）、瑞士百達資產管理（Pictet Wealth Management），並於33歲那年成為一間會計師樓的合夥人。





曾嘉玲表示，向已成功成為領導的人學習，是提升自己的重要方式。「我有個很好的『導師』，我們仍保持著聯絡。成功的人能處理自己的壓力，並嘗試不同的事物。」





Advertisement

「總會有困難的時候，比如在工作中覺得自己是冒牌貨。如果人們不學會恰當管理壓力，就會偏離軌道。擁有一個堅實的支持網頁很重要，還要知道何時要停一停。」



如何成為好領導？

曾嘉玲在今年8月出版的新書《Fostering Culturally Diverse Leadership in Organisations》中講述了來自多元文化背景的領導者如何在職場中運用自己的身份，並言傳身教新一代的領導者。





她訪問了一些亞裔澳洲人，探討他們如何衝破障礙，在各自的領域躋身領導層。





她是在普華永道一個多元文化管理人員的會議中產生寫作這本書的靈感。「我看到很多數是講如何解決職場的性別差距，但無一關於亞太地區的多元文化。我覺得如果我要出書，我應該訪問那些成功的（亞裔）人。」





她說，這是因為少數族裔可能在職業生涯中面對更多的挑戰，可能被迫有特別的表現，來說服上司、同事和團隊成員自己是有能力的領導者。



人們會跟隨你，但你可以有自己的領導方式。在我擔當領導崗位前，我的前任是一位亞裔男性，對團隊成員如父親一般。

曾嘉玲採用了不同方式，鼓勵團隊成員發展，給予他們空間學習，最終取得成功。「不要覺得自己必須按照前任領導的方式（去管理團隊）。」





此外，她認為願意嘗試新鮮事物也是成功的要素。「我訪問了一位在亞洲出生、成年後才來澳洲的女士。她曾經也拼命工作，但後來意識到重要的是讓別人了解自己。」





「成功的人是積極主動的，比如他們會做延伸的任務（超出他們知識和能力水平的項目）來學習和發展他們的技能。」



人際關係重要嗎？

「竹天花板」（bamboo ceiling）是亞裔在西方職場中揮之不去的話題。不過，中文老師李瀟瀟（Sabrina Li）表示，她沒遇過「竹天花板」的問題，她覺得自我成長在職業生涯中更重要。





她說：「我和很多人社交，參加不同的活動。無論你學習資訊科技、農業、商業還是房地產，我都和每個人聊天，向他們學習。我覺得這對自我成長很重要。」





「一旦你獲得你想要的成就，你可以（開始）找一個導師。你也需要一個團隊，而不是獨來獨往。有團隊你才能進步。你身邊要有支持你的人。」



中文老師李瀟瀟（左）。 李瀟瀟在今年10月的40名40歲以下最有影響力的亞裔澳洲人（40 Under 40 Most Influential Asian-Australian awards）評選中，成為了教育類別的得獎者。





她目前在墨爾本St Margaret’s Berwick Grammar School學校的國際理科教育部門擔任管理職位。





她及團隊開發了一個名為「Guanxi Academy」的網上學習平台。「疫情中不能出門，特別是在維州，很多家長就來問我：『我們家孩子在家不說中文，甚至平常作業也不做，我們該怎麼辦？』」





「我就開始想做一個網絡平台，學生可以任何時候、地點去上網參加課程，可以是中文或其他科目。」





她希望這個正在不斷完善的沉浸式和協作式學習平台，能夠「用科技來支持學生、代替老師的角色」。她的夙願是該平台能於2025年在全澳課堂作為試點項目推出



該平台的名字「Guanxi」即是中文的「關係」。李瀟瀟表示，人際關係在澳洲很重要，她過去10年輾轉本地多間學校所儲下的「所有的資源在現在（對平台項目）變得非常有利」。





「（關係）非常重要，和哪個國家沒有關係，在全世界都是一樣的。」





「今天所有的成就看上去是我（獨自完成），實際上真的不是，因為如果沒有身邊這麼多中國老師、這邊的導師帶我、沒有我自己創業時的很多本地老師幫我，還有我自己學生老師的團隊，我不可能有今天的成績。」





問及自己領導方式，她回答，自己的做法是鼓勵團隊成員。「我擅長於找到每個人的強項。我經常鼓勵我的團隊，結果他們取得（好的）成績。」





「我認為只要你完全所有上述這些，不斷重覆並堅持不懈，（竹子）天花板就不會在那，你不會遇到。」



澳洲職場的多元化和包容性

近年越來越多機構和企業關注職場文化中的多元化問題。在曾嘉玲領導下，普華永道贏得過新加坡英國商會的多元化與包容獎項。





她從其經歷中明白到，企業應建立一個整體的多元化和包容性框架，即使其改變人們言行的過程緩慢。



一些公司提升多元化只是為了賺多些錢，但那是目光短淺的想法。

她說，改變必須從上而下。「很多公司視多元化為規則，設立條款和程序要（職員）遵守。但職場文化需要包容，所以每個人都要感到舒服，不會因尷尬而不敢發聲。」

