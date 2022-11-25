黑五購物慳錢 背後卻有大代價

Key points 預計澳洲人將在11月24日至28日的黑色星期五的銷售額，將約62億元。

起源於美國的一年一度「黑色星期五」的活動，已成為全球的重要購物活動。

當購物者買到便宜貨時，關注團體警告地球和快時尚製衣工人要付出代價。

黑色星期五（Black Friday）和網絡星期一（Cyber Monday ）促銷是零售業一年中最重要的兩個活動，但隨著消費者搶購便宜貨，有關注團體警告，特價活動對環境和生產消費品的工人都有害。





對於許多消費者來說，特價活動是購買禮物的好機會，但亦有批評指，促銷活動助長過度消費。





因此，當精明的消費者省錢時，環境和工人要付出甚麼？



什麼是黑色星期五，活動在澳洲有多大規模？

黑色星期五和網絡星期一起源於美國，在感恩節後的第二天進行，為期4天。





感恩節是在11月的第四個星期四慶祝，讓許多美國人在周末前的星期五有空。





零售商藉此機會將其變成特價日，以為假期增加利潤。





「黑色星期五」這個名字是由費城的警察在1950年代和60年代命名，因為在假期週末，有來自郊區的大量人群湧入城市購物，造成交通堵塞、入店行竊甚至有暴力事件等問題。





「黑色星期五」後來在1980年代被零售商宣傳，意思是活動將營業額由赤字（紅色）轉變為有利潤（黑色）。





網絡星期一這個名字是由零售商在2000年代中期命名的，目標鼓勵消費者線上購物。





多年來，該活動已遍布全球，規模一年比一年擴大。





去年，從黑色星期五到網絡星期一的4天裡，澳洲人估計花費了超過 80億美元。





今年，黑色星期五為11月25日，網絡星期一為11月28日。





根據澳洲零售商協會和民意調查公司Roy Morgan 的研究估計，在 2022年，澳洲人將在同一時期花費約62億元。





這比2021年的數字增加2 億元，相當於每分鐘1,076,389 元。



黑色星期五活動如何危害環境？

由逾50個社區和環保團體組成的聯盟Boomerang Alliance，致力於減少浪費，其總監Jeff Angel表示，許多在黑色星期五促銷期間購買的商品，最終都會連同其塑料包裝一起被丟棄。





他表示，發現很多產品——比如快時尚，短期流行的玩具、其他類型的短期消費品——當這些貨品被扔進垃圾堆填區時，表示有巨大的資源已浪費，並造成污染。





他續指，貨品以如此高的速度生產，意味著有更高的能源足跡和碳足跡，還有在澳洲幾乎根本無法回收的多餘包裝。



預計澳洲人將在 11 月 24 日至 28 日的黑色星期五的銷售額，將約 62 億元。 Source: AAP Jeff Angel又指，那些想做正確的事，將不需要的物品或包裝放入回收箱的人，也可能在不知不覺中造成過多的垃圾。





他向《SBS新聞》表示，澳洲的回收率並不高，尤其是在REDcycle 計劃失敗之後。





他表示，這些產品全都採用過多的包裝，他舉例指，塑料包裝中，只有大約13%被回收，而團體的目標是到2025年，達到 70%回收率，現時這個目標仍很遠，但如果不進行回收，就只會被送去堆填區。





「我們在澳洲沒有很好的包裝回收率，所以你不能說買東西然後回收，來減輕罪惡感。」



製造產品要付出甚麼代價?

環境問題並不只是黑色星期五的唯一相關問題。





人道主義組織警告，過度消費和生產，對快時尚服裝工人也有害，他們當中有許多人得不到維持生計的工資。





澳洲樂施會行政總裁 Lyn Morgain 表示，黑色星期五週期，和不斷增長的需求，可能對製衣工人有害。





她指「絕大多數製衣工人沒有得到足夠的報酬。」





「快時尚，和黑色星期五這些活動，不一定對工人有利。」





Lyn Morgain表示，數據顯示服裝行業的收入在兩年內增長18%，過去一年的利潤為10億元。





她指，行業有能力為女性支付適當的報酬。





「我們需要消費者不要以價格作為唯一衡量標準，並了解價格背後，可能意味著很多事情，如果他們知道這些事情，他們將會感不舒服。」



如何改善黑色星期五？

除了消費者有意識地購物外，關注團體亦表示，政府和企業也有責任改進商業運作和回收計劃。





Anaita Sarkar 是 Hero Packaging 的行政總裁兼聯合創始人，公司向電子商務公司銷售可持續或可分解的包裝。





她說，雖然許多消費者和企業越來越意識要有道德地運作，但黑色星期五等活動仍然有害。





她指，銷售期比起任何與可持續性有關的事情都重要，因此企業只是盡可能以最好的方式運送貨物，而消費者亦因貨品便宜而在消費。





「現在的問題是，很多負擔確實落在了消費者身上，許多大企業並不專注令銷售期間的運作變得可持續。」





Anaita Sarkar指，政府和大企業應該實施更可持續的做法。





她指，這是一個等級性的結構，政府需要製訂政策規定企業甚麼可做，什麼不能做，企業也需要開始承擔責任……大企業仍在使用一次性塑料包括，是最便宜、最不環保的事情。





「單一使用性的塑料，是這個星球上壽命最長的材料之一，但使用時間最短，特別是在黑色星期五、網絡星期一和聖誕節的時候。」





Anaita Sarkar表示，除了使用可回收或可分解的包裝外，大型和小型電子商務企業都有不同選擇。





她舉例，企業可以做很多事情有即時效果，如在網站上添加一個軟件測量排放碳量。





「你可以要求客人增加一元來抵消碳排放，可以與測量排放碳量的地方商討，並討論如何抵消，這樣會減輕很多負擔。」





SBS新聞已聯絡澳洲零售商協會 要求回應。

