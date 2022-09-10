原來查理斯三世與澳洲有一段鮮為人知的淵源？

查爾斯·菲利普·亞瑟·喬治·蒙巴頓-溫莎現在是英國和包括澳洲在內的其他 14 個英聯邦國家的國王。他喜歡與植物交談，同時，亦擁有一輛靠酒和芝士行駛的跑車，亦曾被人稱為「行動人」。





多年來，由於英女王的管治幾乎沒有結束的跡象，亦有人猜測他應該讓位給他更受歡迎的兒子威廉。但現年 73 歲的查理斯，在等待了 70 年之後則成為英國有史以來最年長登上王位的人。





不過，查理斯三世雖然已經過了退休年齡，但在某些方面卻「非常適切」現今的社會。因為，他一直以來都是一位積極推動環保的倡導者，同時，亦對這方面有淵博的知識，他亦通過其名下的慈善機構 The Prince's Trust 熱心支持年輕人，同時，他亦是一名已離婚的人士。





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在澳洲上學



於 1948 年 11 月 14 日出生的查理斯在他的祖父喬治六世國王去世及其母親伊利沙伯繼承王位時，他才三歲。





但從他懂事開始，他便知道有一天自己會成為國王。





按照皇室的標準，他的成長是非常之現代化，因為他是有史以來首個皇位繼承人上民間的學校和大學。在查爾斯之前，所有英國王室成員都是接受家庭老師的教育。





他主要的學習地點是在倫敦和蘇格蘭的農村，但在 1966 年， 他亦曾經到澳洲的Geelong Grammar 的Timbertop 校區修讀過兩個學期。





而他亦在劍橋三一學院上修讀人類學、考古學和歷史學，並在1970 年畢業 。





不久之後，他就遇到了他一生的摯愛。





一生摯愛



卡米拉·尚德（Camilla Shand）和查理斯有同一個社交圈，但兩人卻從未正式見面。但在 1971 年他們開始來往，查理斯亦開始服兵役，在皇家空軍接受戰機飛行員的培訓，然後在皇家海軍服役。





據報，在他服兵役後和卡米拉斷絕了來往，而卡米拉則在 1973 年嫁給了一名英國陸軍軍官鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）。







查理斯三世和皇后卡米拉 Source: EPA / NEIL HALL 查理斯本身亦有許多女朋友，並且很喜歡戶外活動，包括馬球、釣魚、獵狐和滑雪，因此傳媒稱他為「動作男」 （Action Man）。





他對環境、藝術和建築亦產生了持久的興趣。在 1979 年，查理斯遇上戴安娜·史賓斯（Diana Spencer）這個女孩被朋友們形容為是「一名種出色的英國女學生」。





兩年後，他們在倫敦西敏寺教堂舉行了傳統的結婚儀式，估計全球有 7.5 億電視觀眾觀看。當年他 31 歲，而她戴安娜只有 19 歲。





戴安娜在 1982 年和 1984 年分別誕下了威廉王子和哈里王子，但兩人的婚姻已響起警號。相信當時查理斯與卡米拉重逢，戴安娜後來亦承認自己與休伊特（James Hewitt）有染。





查理斯與戴安娜 Source: AP / John Redman 到 1993 年，如外界所料， 查理斯與戴安娜王妃分居。並於1996年離婚。





在1997 年 8 月 31 日，戴安娜在巴黎發生車禍死亡。當時在車內的還有她的伴侶法耶茲（Dodi Fayed）和司機保羅（Henri Paul）亦同時死亡。





戴安娜的死動搖了英國人民對王室的信心，並導致查理斯受到仇視。但這場悲劇亦令他更積極參與兩名兒子的生活，同時，亦他將自己埋首於慈善事業之中。





積極支持環保





查理斯作為王子，對環境的可持續性、教育和對年青人方面都十分著緊。





他對植物和種花的專注度令他在 1986 年和 2012 年兩次透露他有與植物交談。





他說：『我喜歡和植物交談，真的。與他們交談非常重要。』





他在 2021 年 10 月接受英國廣播公司（BBC）的一次訪問中表示，他對地球的未來「深感擔憂」，並對地球資源的過度開發感到遺憾。





為了樹立榜樣，他將他的雅士頓·馬田 DB6 跑車改裝為使用由「不適合人類食用的酒精和製作芝士的副產品」所製成的生物燃料所發動。





眾所周知，他亦會私下就自己關心的問題遊說政府。雖然有關的遊說的文件是以私人身份撰寫，但由於英國的君主需保持中立的傳統，當衛報在2015 年揭露了這些文件後，亦曾經在英國社會上引起了一些焦慮。





不過，一些觀察人士說，他可能會減少這種激進主義的行為。





澳洲支持君主制聯盟的本威爾 （Philip Benwell）說：『他將成為一個好國王，他將是一個盡職盡責的國王。』





不過，根據YouGov 的民意調查顯示，查理斯作為君主所獲得的支持和反對聲音差不多一樣。





在2022年，只有不到三分之一的受訪者表示他不會成為一名好國王，但亦有幾乎完相同比例的人表示他會是一位好國王。





相比之下，超過八成的人表示英女王做得相當好或非常好。而在過去兩年，英國支持共和制的人大約有百分之 15。





本威爾說：『沒有人能達到女王獲得那麼高的尊重和崇拜。』





『他主要是為威廉王子鋪路。』



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