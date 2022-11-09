參與社區體育運動有助移民融入澳洲生活

創辦人Michael McArthur表示，他們的成員多數是國際留學生、背包客和新移民，他們發現了一個安全、友善的地方可以讓大家見面和分享樂趣。



我們不會訓練。我們只是星期六或者平日出來（踢球）。這是有趣的遊戲。它有競爭性，但我們踢球沒有其他最終目標。

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該組織的成員從20多歲到50多歲都有，為安全起見必須年滿18歲。無論人們的水準如何，交10元費用便可參加。





除了鍛鍊身體，人們還有不同的參加理由，比如社交。該組織的女子成員更是快速增長。



運動有助少數族裔女性

社區體育組織 Multicultural Women in Sport 的創辦人Molina Asthani專門為來自多元文化背景的女性提供服務。透過體育運動，該組織促進身心健康、社區凝聚力，打破社會、文化、經濟和溝通障礙。





「體育俱樂部的文化主要還是男性主導，英國人主導，有時還受到酒精驅使。這令多元文化背景的女性望而卻步。還有經濟障礙，體育是她們優先事項裡的最後一項。」



澳洲有專門的機構幫助女性參與體育運動。 Credit: Getty Images/Robyn Wood 該組織支持「全女班」的倡議，包括裁判、教練都起用女性，運動時穿長袖衣服或戴頭巾，為有孩子的女性提供靈活性，增加女性管理層等。





Molina表示，女性參與體育運動，是適應澳洲生活方式的途徑。「它給你自信、自尊，增強你的力量，幫你戰勝在新國家的孤獨、壓力問題，找到同伴獲得幫助......它也挑戰一些文化裡的性別規條。」



運動有助年輕人

不少社區組織如 Centre for Multicultural Youth （CMY）都有為12至25歲的新移民提供體育活動，以建立歸屬感和加強本地社區聯繫。





該組織的體育與娛樂項目總監Jay Panchal表示，體育運動最能了解一個地方的社區，因為這是澳洲社會根深蒂固的一部份。



好處包括認識新朋友、通過本地體育俱樂部獲得就業機會，也是年輕人身心健康的好方法。

在墨爾本Hume地區舉辦的課後運動，是該組織的青年過渡支持計劃的一部份，和當地一個休閒中心合作，提供足球、排球、籃球和游泳活動。





該中心提供足球和籃球的培訓課程和裁判員培訓課程，幫助年輕人發展體育事業。





CMY的體育項目非常包容，他們還和維州輪椅籃球協會、維州殘障運動協會，以及社會文化機構Welcoming Australia等合作，為殘疾人提供針對性的運動。



行山、跑步都是澳洲人最普遍的運動。 Credit: Getty Images/Belinda Howell

尋找適合自己的運動

社區體育項目往往是免費或收費較低的。如果你是學生，學校是開始認識本地社區的好地方，你可以詢問朋友如何加入和聯絡本地的青年機構。而市議會為全年齡和殘疾人提供不同體育俱樂部和活動的聯絡。此外，社交平台也有不少好資源。





墨爾本社區足球的大部份成員便是透過社交程式Meet Up發現這個組織，人們可以在該程式上報名每星期的活動並付費。





除了足球，澳洲各地都有不同體育項目的社區群組，從龍舟、泡菜球（pickball）到行山、公園跑步，不一而足。



