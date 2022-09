【SBS學英語】第20集 : 澳洲的社區運動

重點: 談論加入學會的短語

為團隊加油的短語

讓孩子加入當地社區的體育學會

本集內容適合中等和高等程度英語學習者。收聽之後,請嘗試完成頁面下方的小測驗以評量你的學習成果。並在Facebook上關注我們以獲取更多訊息!



學習筆記

學習目標:





談論社區運動時使用的短語



談論加入學會的不同方式

I just completed the rego for my 5-year old son to join the cricket club. (我剛剛為我5 歲的兒子辦完加入板球學會的登記/註冊手續)

At this stage in the game, sessions will run every Saturday. (在比賽的這個階段,每週六將舉行訓練)

Joining a club will give him a great head start in the sport!

(加入學會將有助他開展這項運動!)

We could really do with some new players. (我們和新球員一起訓練從中獲益)

為團隊加油的不同方式

Go (name of team)! Well done! You got this! (加油(隊名)!做得好!你做得到!)

Wow, this game is such a nailbiter! (哇,這比賽真是緊張刺激了!)

I never thought our team would make it this far. They've defied the odds! (我從沒想過我們的團隊會走到這一步。他們已經克服了重重困難! )

All the blood, sweat and tears were worth it. (所有的血、汗和淚水都是值得)

They're giving the other team a run for their money. (他們為競爭對手構成挑戰)

Good call on the foul from the referee. (裁判判罰犯規做得好)

Our team might not be the favourite, but they deserve to win. (我們的球隊可能不是最受歡迎的一隊,但他們配得上勝利)



口語表達:





At this stage in the game 意思是比賽進行到這個階段。



At this stage in the game, he wants to retire.





To get a head start 意思是儘早開始獲得優勢。



He has a head start compared to the other kids in the team. He’s been playing tennis since he was 5 years old.





當你說你 could really do with something , 意思是你可以從中受益。



I could really do with a good cup of coffee right.





To defy the odds 意思是看似不可能贏的事情,一般情況下形容賭博。



She defied the odds. People didn’t think she would win.





我們說 You got this! 告訴某人你相信他們可以做到,特別是在運動方面。





當某件事需要你 put blood, sweat and tears 的時候,表示這是一件很難的事情,需要付出很多努力。



She put in blood, sweat and tears into her new restaurant.





當某件事 worth it, 這意味著它是值得這樣做的,即使它需要付出很多努力才能實現。



He’s graduating from uni this month. All the hours he spent studying were worth it.





當你 give someone a run for their money , 意思是你做得太好,使其他人或團隊難以獲勝,為競爭對手構成挑戰。



My team gave theirs a run for their money.





詞彙/俚語:





Cricket – 板球,一種在澳洲非常流行的比賽,比賽由兩支球隊,每隊 11 名球員間進行比賽。





Rego – registration (註冊)的縮寫。註冊是指正式加入某活動。





Sports club – 聚集一起進行某項運動的團體





Session - 活動計劃的時間分段





Spectator –觀眾,觀看節目、比賽或其他活動的人





Nailbiter – 令人緊張刺激的情況,不清楚誰將贏得比賽。





Referee – 裁判,確保球員遵守規則的工作人員





Call – 體育判罰是裁判在比賽中做出的決定。





Foul – 犯規





The favourite / frontrunner – 在體育運動中,大多數人認為會贏的人或球隊





Ditto – 意思是“再次相同”,所以當我們同意某人剛剛所說的內容時,我們會使用它。





文化資訊:





根據澳洲 健康部門 ,每年有超過 800 萬澳洲人使用社區體育設施。





社區運動包括舞蹈、游泳、籃球、足球、板球和澳式足球等活動。





播客原文

(注意:本文非逐字稿)





你好!歡迎來到《學英語(Learn English)》播客,本播客中,我們幫助澳洲人說英語、互相理解和聯繫。





我的名字是Josipa,我也知道學習英語作為第二語言是怎樣一回事。我想了解更多英語,讓我能在社區中充分發揮作用。





今天,我們將練習加入社區學會,並為喜歡球隊打氣時有用的短語。





在第一次談話中,我們有Allan,一位希望兒子加入板球學會的父親,以及今天在當地社區體育學會工作的Maryanne。





Allan:





你好,我剛剛為5 歲的兒子完成加入板球學會的註冊手續。這將是他第一次參與這項運動。





Maryanne:





你碰巧看準了時機參與我們夏天賽季。在現時比賽這個階段,每週六上午 9:30 至 11:30 將進行練習。





Allan:



我兒子對成為學會的成員感到非常興奮。這有利於他開展板球運動!





Maryanne:





我們期待他的加入!我們可以安排和一些新球員一起進行。他會玩得很開心,也會結交很多新朋友。





板球是澳洲的國家夏季運動。根據全國板球普查,2021 年約有 177 萬人參與了板球項目。





哇!難怪 Allan希望他的兒子加入板球學會。





現在讓我們仔細看看Allan和Maryanne之間的對話。





Allan 說,



I just completed the rego for my 5-year old son to join the cricket club.

Allan 說他完成了註冊手續。Rego 是註冊的縮寫,即正式加入某項活動,一般需要填寫表格。例如我們稱 car rego 為汽車登記。





Maryanne 說,



At this stage in the game, sessions will run every Saturday.

‘At this stage in the game’ 是一種現在的表達方式。可以用於不同的情況,例如‘At this stage in the game, we’re unsure if we want to buy a house close to the city.’





Maryanne 說,在比賽的這個階段,板球比賽將在每週六舉行。





A session是計劃進行特定活動的時間分段。這可以與任何活動有關,例如看電影或上藝術課。例如,‘I went to a yoga session yesterday.’





Allan說,



It will give him a head start in cricket!

To ‘get a head start’ 是指通過早點或在其他人之前開始獲得優勢。





你也可以在其他事情上搶佔先機。例如,你可以說 ’A good nursery gives my child a head start in life'.





Maryanne 接著回答說,



We could really do with some new players.

在這種情況下,Maryanne 說他們可以與一些新球員合作,這意思是球隊可以從擁有新成員中受益。





短語“could really do with”意思是受益。使用這句話的另一個例子是“After a long day recording this episode, I could really do with a nice relaxing bath.’





如果你不喜歡運動或對加入體育學會不感興趣,你可能仍想成為一名觀眾。spectator是觀看表演、比賽或其他活動的人。





在我們今天的第二次對話中,Allan和Maryanne是兩名觀看當地體育學會比賽的觀眾。





Maryanne: ( 對球隊)加油前鋒!做得好,孩子們!你一定能做到!(對Allan)哇,這個比賽真是太棒了!我從沒想過我們的團隊會走到這一步。他們已經克服了困難!很高興他們做到!





Allan: 是的,所有的血汗和淚水都是值得的。他們為競爭對手構成挑戰。





Maryanne: 裁判的犯規判罰也不錯。起初,我以為他沒有注意到。





Allan: 我也這樣想。哦,我希望我們能進入決賽!我們的球隊可能不是最受歡迎的一隊,但他們配得上勝利。





剛才出現不少短語。讓我們一起重溫。





首先我們有 Maryanne,



You got this!

‘You got this!’是一種表達方式,讓對方知道你相信他們可以做到。





因此,每當你想鼓勵你旁邊的人,你可以拍拍他們的肩膀說:“You've got this!”。





Maryanne說,



Wow, this game is such a nailbiter!

A nailbiter 是一種非常緊張刺激的情況或比賽,不清楚最後誰會贏。





Maryanne還說,



I never thought our team would make it this far. They've certainly defied the odds!

To defy the odds 意思是做一些看似不可能的事情。例如, ‘I thought that she wasn’t the best singer in school, but she defied the odds and won the competition.’





Allan回答說,



Yes, all the blood, sweat and tears were worth it.

當某件事需要你put blood, sweat and tears的時候,這是一件很難的事情,需要付出很多努力。例如, ‘He put in a lot of blood, sweat and tears into his career and it was worth it.’





當某件事“worth it"時,它意味著它是值得的,即使它需要付出很多努力來實現它。例如,我們可以說,“It was hard work moving to a new country, but she says it was all worth it.’





Allan 還說,





They're giving the other team a run for their money.

If you give someone a run for their money,意思是你打得很好,讓對方很難獲勝。例如,“He’s new to the sport, but he’s giving the other players a run for their money.”





Maryanne接著說,



Good call on the foul from the referee too.

她的意思是,裁判注意到犯規是件好事。





A foul是根據比賽規則,球員不應該做的事情。





The referee是確保球員遵守比賽規則的工作人員。他或她決定參與者所做的事情是否遵守規則。這稱為“‘making a call’”。





Maryanne認為裁判判罰得當。





Allan同意並說,





Ditto.

Ditto 意思是“同意”,所以當我們同意某人剛剛所說的內容時,我們會使用它。



Our team might not be the favourite, but they deserve to win.

在體育運動中,當一個球員或球隊是the favourite,意味著大多數人認為他們會贏。我們也可以說他們是 frontrunner。





你知道每年有超過 800 萬澳洲人參與社區體育運動嗎?





今天我的嘉賓是這八百萬澳洲人之一的媽媽——Maridel Martinez-Andanar。她的大兒子是足球學會的成員。





歡迎Maridel,





Maridel:





你好, Josipa。 你知道目前澳洲有超過 200 萬人在踢足球嗎?它幾乎跟游泳一樣受孩子歡迎。超過 119.4 萬的孩子定期參與這運動!我兒子現在 15 歲,從 9 歲開始就踢足球。





Josipa:





那太好了!是甚麼令你決定讓兒子參與社區運動?





Maridel:





他一直都很喜歡運動,我希望他能在足球運動中搶佔先機。這不僅讓他更活躍,而且還成為了學懂跟團隊合作。到目前為止一切都不錯。





Josipa:





在為孩子註冊社區運動時,父母需要知道甚麼?





Maridel:





年費是加入學會的一部分,但有些方法可以讓孩子在不用花很多錢的情況下參加社區運動。





澳洲體育協會組織體育學院。體育學院是經過政府倡議,旨在通過為兒童及其家人提供參與社區運動的機會來幫助促進兒童參與體育運動。





Josipa:





啊,我沒有注意到有這券呢!謝謝你的資訊,Maridel!





Maridel:





不用客氣, Josipa。











非常感謝我們的教育顧問 Lynda Yates 教授、我們的嘉賓 Maridel Martinez-Andanar、Winmas Yu 以及為 Allan 和 Maryanne 配音的 Paul Nicholson 和 Coni Laranjeira。