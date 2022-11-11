【專題】華裔泳將楊旭為澳爭光！短暫休息令他重拾動力

作為澳洲少數的亞裔泳將之一，楊旭講述如何應對自我懷疑、重返泳池並最終取得成功的人生歷程。

要點：
  • 楊旭在贏得國際賽事金牌之前曾一度考慮退出游泳比賽。
  • 在中國出生的楊旭，於 2021 年前往香港渡假。他說此行改變了他的心態。
  • 現年 24 歲的他在今年二月復出，並贏得了英聯邦運動會及世錦賽的金牌。
居住在雪梨的華裔游泳選手楊旭（William Yang）在 2020 年落選出戰東京奧運，他覺得自己需要一些時間來暫時遠離游泳這項運動。

此前，他連續數年的游泳技術都停滯不前，加上新冠病毒防疫限制措施擾亂了他的鍛練過程，他決定在 2021 年前往香港渡假、暫時停止操練。

當時香港並未採取嚴格封鎖措施，他得以過一個「正常的生活」，認識新朋友，甚至參加半職業籃球聯賽。
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William Yang reacts after winning the Mens 100m Final at the 2022 Australian Swimming Championships.
William Yang reacts after winning the Mens 100m Final at the 2022 Australian Swimming Championships. Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE
但更重要的是，年僅 24 歲的他表示，那一趟旅程亦改變了他整個心態。

如今，楊旭已在游泳生涯中取得非凡的成就。而作為少數有亞裔背景的澳洲游泳運動員之一，他指自己的經歷足以證明亞裔亦可在這項運動中取得佳績。
我從沒認為自己由於是亞洲人而處於弱勢。我只是盡自己能力而為。
楊旭
「但是現在，既然已經有人達到這個水平，大家都應該改變觀念，就是『原來這是可行的』。沒錯，只要努力付出，你可以與其他所有人一樣。」

他接受 SBS 中文訪問時說：「過往，我的心態一直是『要成績、要選拔成功、要贏，我要代表澳洲』。但現在，反而是『好，我需要意識到，自己沒那麼好、不是這麼重要』。」
我需要停止思考他人對我的看法，而只是享受過程。
楊旭
他在今年二月才在新州體育學院（New South Wales Institute of Sport）重啟全職訓練，這就扭轉了他的職業生涯。

他在 Blue Ribbon 的 100 米自由泳決賽中奪得澳洲全國冠軍，更創下 48.55 秒的個人最佳成績。

他其後在英國伯明翰代表澳洲參與 2022 年英聯邦運動會，並在 4x100 米自由式混合接力及男子 4x100 米自由式接力中獲得兩面金牌。同時，他亦在男子 100 米個人自由式賽事中奪得第五。
Yang during a training session at Sydney Olympic Park Aquatic Centre.
Yang during a training session at Sydney Olympic Park Aquatic Centre. Credit: Ranky Law / SBS
而在 2022 年布達佩斯世錦賽中，楊旭亦在 4x100 米混合接力中獲得金牌，並在男子 4x100 米自由式接力賽中獲得銀牌。

他將自己最近的成就，歸功於自己的全新心態，以及專注訓練自由式項目。

他說：「所以，即使我今年未能入選或取得個人最佳成績（personal best），我可能也會繼續游下去，因為我的旅程還有很長。數年間無法入選奧運代表隊或實現最佳成績，都是整個旅程的一部份。」

「我贏得選拔賽之後，我仍然沒有任何（特別的）期望。這已經是一個很精彩的一年，在英聯邦運動會及世錦賽（中取得的成績）只是額外的獎賞。」

「經歷這麼多年的努力，能得到這麼好的成績。這當然好像是一種解脫。」
但最重要的是，我認為自己的心態改變了很多，比過往幾年更加好。
他補充：「如今，只是真正享受這種運動，以及我可以為澳洲隊作出甚麼貢獻。」
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以往，楊旭專注於背泳及蝶式，近期才轉到集中訓練自由式。

他在今年贏得澳洲全國冠軍亦令他自己感到驚訝。又指，自己以為訓練是集中於 50 米自由式賽事，而非 100 米賽事。

他說：「這是一個競爭非常激烈的運動...... 所有人在這種運動中，很多人都出戰過奧運會，很多人的個人最佳成績亦比我好。所以，沒有甚麼是肯定的，沒有甚麼是可以保證的。」

又指：「所以，我不但成功入選，更創下自己一個很久未達到的最佳成績，這實在令人詫異。」
Yang has claimed a trove of swimming medals in 2022.
Yang has claimed a trove of swimming medals in 2022. Credit: Ranky Law / SBS
楊旭在雪梨出生，父親來自中國東北、母親來自北京。他在幼年搬到中國廣州入讀小學，其後再搬回雪梨並入讀 Knox Grammar 收讀中學課程，並在體育方面表現出眾，特別是在游泳方面。

他表示，自己在五歲時就開始游泳，而父母一直都很支持他的游泳事業。

他說：「他們從不給我任何壓力。我認為更多是來自我自己的壓力。」
當你忘記外在的東西，只是專注於自己的旅程，並停止顧慮其他人可能會如何看你，或你能將自己隔絕起來，我認為這是一種非常好的運動心態。
他表示，自己是在 20 歲時在將注意力集中在游泳這項運動，當時是在雪梨大學收讀設計與建築。
Yang during a gym workout.
Yang during a gym workout. Credit: Ranky Law / SBS
他承認，當看見自己的朋友及朋輩已經踏入其他不同的人生階段，令他實在難以專注於自己的游泳事業。

「我所有其他朋友，他們都在工作，甚至全職工作，當醫生、律師、銀行家等等高薪工作。到某一個地步，你可能會覺得自己落後於所有人。」

「你會拿自己跟其他人比較。但如今，（我的心態是）所有人都在截然不同的人生旅程。」
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Published 11 November 2022 at 4:18pm
By Kevin Cheng, Ranky Law, Winmas Yu
Source: SBS
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