【專題】華裔泳將楊旭為澳爭光！短暫休息令他重拾動力

要點： 楊旭在贏得國際賽事金牌之前曾一度考慮退出游泳比賽。

在中國出生的楊旭，於 2021 年前往香港渡假。他說此行改變了他的心態。

現年 24 歲的他在今年二月復出，並贏得了英聯邦運動會及世錦賽的金牌。

居住在雪梨的華裔游泳選手楊旭（William Yang）在 2020 年落選出戰東京奧運，他覺得自己需要一些時間來暫時遠離游泳這項運動。





此前，他連續數年的游泳技術都停滯不前，加上新冠病毒防疫限制措施擾亂了他的鍛練過程，他決定在 2021 年前往香港渡假、暫時停止操練。





當時香港並未採取嚴格封鎖措施，他得以過一個「正常的生活」，認識新朋友，甚至參加半職業籃球聯賽。



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William Yang reacts after winning the Mens 100m Final at the 2022 Australian Swimming Championships. Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE 但更重要的是，年僅 24 歲的他表示，那一趟旅程亦改變了他整個心態。





如今，楊旭已在游泳生涯中取得非凡的成就。而作為少數有亞裔背景的澳洲游泳運動員之一，他指自己的經歷足以證明亞裔亦可在這項運動中取得佳績。



我從沒認為自己由於是亞洲人而處於弱勢。我只是盡自己能力而為。 楊旭

「但是現在，既然已經有人達到這個水平，大家都應該改變觀念，就是『原來這是可行的』。沒錯，只要努力付出，你可以與其他所有人一樣。」





他接受 SBS 中文訪問時說：「過往，我的心態一直是『要成績、要選拔成功、要贏，我要代表澳洲』。但現在，反而是『好，我需要意識到，自己沒那麼好、不是這麼重要』。」



我需要停止思考他人對我的看法，而只是享受過程。 楊旭

他在今年二月才在新州體育學院（New South Wales Institute of Sport）重啟全職訓練，這就扭轉了他的職業生涯。





他在 Blue Ribbon 的 100 米自由泳決賽中奪得澳洲全國冠軍，更創下 48.55 秒的個人最佳成績。





他其後在英國伯明翰代表澳洲參與 2022 年英聯邦運動會，並在 4x100 米自由式混合接力及男子 4x100 米自由式接力中獲得兩面金牌。同時，他亦在男子 100 米個人自由式賽事中奪得第五。



Yang during a training session at Sydney Olympic Park Aquatic Centre. Credit: Ranky Law / SBS 而在 2022 年布達佩斯世錦賽中，楊旭亦在 4x100 米混合接力中獲得金牌，並在男子 4x100 米自由式接力賽中獲得銀牌。





他將自己最近的成就，歸功於自己的全新心態，以及專注訓練自由式項目。





他說：「所以，即使我今年未能入選或取得個人最佳成績（personal best），我可能也會繼續游下去，因為我的旅程還有很長。數年間無法入選奧運代表隊或實現最佳成績，都是整個旅程的一部份。」





「我贏得選拔賽之後，我仍然沒有任何（特別的）期望。這已經是一個很精彩的一年，在英聯邦運動會及世錦賽（中取得的成績）只是額外的獎賞。」





「經歷這麼多年的努力，能得到這麼好的成績。這當然好像是一種解脫。」



但最重要的是，我認為自己的心態改變了很多，比過往幾年更加好。

他補充：「如今，只是真正享受這種運動，以及我可以為澳洲隊作出甚麼貢獻。」



以往，楊旭專注於背泳及蝶式，近期才轉到集中訓練自由式。





他在今年贏得澳洲全國冠軍亦令他自己感到驚訝。又指，自己以為訓練是集中於 50 米自由式賽事，而非 100 米賽事。





他說：「這是一個競爭非常激烈的運動...... 所有人在這種運動中，很多人都出戰過奧運會，很多人的個人最佳成績亦比我好。所以，沒有甚麼是肯定的，沒有甚麼是可以保證的。」





又指：「所以，我不但成功入選，更創下自己一個很久未達到的最佳成績，這實在令人詫異。」



Yang has claimed a trove of swimming medals in 2022. Credit: Ranky Law / SBS 楊旭在雪梨出生，父親來自中國東北、母親來自北京。他在幼年搬到中國廣州入讀小學，其後再搬回雪梨並入讀 Knox Grammar 收讀中學課程，並在體育方面表現出眾，特別是在游泳方面。





他表示，自己在五歲時就開始游泳，而父母一直都很支持他的游泳事業。





他說：「他們從不給我任何壓力。我認為更多是來自我自己的壓力。」



當你忘記外在的東西，只是專注於自己的旅程，並停止顧慮其他人可能會如何看你，或你能將自己隔絕起來，我認為這是一種非常好的運動心態。

他表示，自己是在 20 歲時在將注意力集中在游泳這項運動，當時是在雪梨大學收讀設計與建築。



Yang during a gym workout. Credit: Ranky Law / SBS 他承認，當看見自己的朋友及朋輩已經踏入其他不同的人生階段，令他實在難以專注於自己的游泳事業。





「我所有其他朋友，他們都在工作，甚至全職工作，當醫生、律師、銀行家等等高薪工作。到某一個地步，你可能會覺得自己落後於所有人。」





「你會拿自己跟其他人比較。但如今，（我的心態是）所有人都在截然不同的人生旅程。」



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