【恐怖意外】農展會遊客入過山車路軌撿手機被撞

維州警方發聲明表示，昨日（9月25日）下午5點45分，一名玩完過山車的26歲女子，可能進入了軌道嘗試找回掉落的手機，期間被飛馳的過山車撞倒。
醫護人員在現場為女子急救後將其送往皇家墨爾本醫院，目前情況仍然危殆。警方已在現場建立犯罪現場，並呼籲目擊者提供線索。
墨爾本皇家農展會發聲明表示，正在與過山車的營運商、WorkSafe Victoria 和維州警方密切合作，作進一步調查。
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聲明指過山車設施已暫停開放，但強調無人從過山車上掉落。
現場照片和影片可見，事發後工作人員很快將過山車設施圍起，並攀上路軌進行操作。乘客則留在車廂內在半空中等候。
一名附近攤位的老闆表示，她當時聽到很大聲的尖叫聲，然後過山車緊急剎停。「尖叫聲非常大聲，我想大家肯定真的很害怕。」
遊客Nathan Sandars表示，他當時和女友聽見尖叫，然後見到職員迅速拉起圍欄，並有救護車抵達。「很多人聚集，職員讓人們離開說沒事發生......你當然不會想嚇到大家。」
一名農展會的職員表示，上周五曾見到過山車短暫停駛，當時仍有乘客在上面。「它在中途停車，有職員過去，似乎又甚麼機器問題發生。然後幾分鐘後重新運營。」
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