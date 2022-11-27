勞資關係法案獲得波科克支持 勢將通過

聯邦勞資關係部長博克表示，他們獲得無黨派參議員波科克 (David Pocock) 的支持，所以該條經修改後的法案，預料可以趕及在國會休會之前通過。



聯邦勞資關係部長博克。 Source: AAP / MICK TSIKAS 澳洲參眾兩院今年 12 月 1 日 (星期四) 開完最後一次會議後便休會「放暑假」。





博克今早上參與了 ABC 的 Insiders 節目，他在節目上表示，政府會採納較早時候參議院一個報告中的所有建議，其中包括修改小企業的定義。





根據政府原來的議案，那些不超過 15 個僱員 (包括全職、兼職和散工) 的企業，屬於小企業，它們可免受多邊僱主談判的約束。





不過，一些人數剛過 15 人的企業卻認為，以 15 名僱員作為小企業定義的分水嶺有欠公道。所以為了爭取參議員的支持，現時把15 人提升至 20人。





聯邦勞資關係部長博克今早上了 ABC 的 Insiders 節目，他在節目上表示他昨晚跟波科克參議員傾過，並獲得他的支持。不過他說該次磋商並不容易，因為波科克有很多底線不能逾越。





之前博克曾指出，將小企業定義從 15 個僱員提高至 20 個僱員，影響將很大，因為這會令到數百萬個小企業都可以獲得豁免。





波科克發表聲明，表示最新的議案，跟一個月前的有很大的分別，對僱主、僱員都更有利，並能確保社會中最弱勢的人士也得到保障。





另外，波科克又指出，每年對支援福利金作一次檢討十分重要。





聯邦政府有信心，在獲得綠黨和波科克參議員的支持下，這個法案將獲得通過成為法例。

