勞資關係法不利小生意人士？

有關法案在下議院獲得通過之後，就業及勞資關係部長博克 (Tony Burke) 亦在國會外向托兒工作者發表講話。





博克表示：『今次法案很大關係是因為在托兒工作者的呼聲下開始的。而這些工人都知道，他們在與僱主商討薪金的問題上被忽視，而維州的托兒工作者亦提供了一個例子，就是有比較多女性從事的行業，如果共同努力是仍然可以找到能夠提升他們自己和獲得更好報酬的方法。』





不過，反對黨仍然堅決反對這項法案。兩黨聯盟的費萊切（Paul Fletcher ）在國會上表示，這項法案很可能會令澳洲回復到像1970年代工會經常罷工和造成經濟低迷的情況，他又指出，反對黨是會反對政府的修正案。





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而一些獨立議員則試圖就該法案最具爭議性的一點， 即走多邊僱主談判提出修正案。特別是有關如果要令員工能夠與僱主達成協議的話，便須更改現時政府界定一些擁有15名或更少僱員的小生意僱主可以選擇退出有關的談判。





包括雪梨的獨立議員斯特格爾（Zali Steggall）在內的一班少數派獨立議員認為，將擁有15名員工的公司定義為是小生意是過於狹隘。





斯特格爾指出，這個數字很荒謬。因為有許多員工人數不超過50人的公司根本無法與能夠承擔額外成本開支的大公司競爭，而有關法案亦會將這些小公司逼至牆邊。他又認為，國會許多議員都對他們所代表的社區表示他們是支持小生意人士，但這個法案則會令小生意人士面對非常困難的情況。





獨立議員戴樂（Dai Le ）亦贊同斯特格爾的看法。戴樂表示：『按照目前《公平工作法》的規定，小生意被界定為是擁有15名、包括散工，亦即是說如果在她選區內的一間越南河粉餐廳僱用了16名員工，該僱主便可能會被迫進行多僱主談判的規定，但這些餐廳僱主卻是缺乏時間和資金可以這樣做。所以我認為國會應該通過修改小生意的定義來解決這個問題。』





戴樂又認為，對有關法律作出任何修改前，都需要與小生意業界進行更多的協商。





戴樂表示：『我不需要提醒國會內的議員，小生意是澳洲的經濟支柱。而我所代表的社區是由移民和希望前來澳洲為他們自己和他們的家人尋求更好機會的難民所建立的。而澳洲有來自超過130個國家的移民，其中去多都是經營某類型的生意，像麵包店、餐館或珍珠奶茶檔。而他們全部都是勤勞工作的小生意老板。』





不過，工黨對這些批評卻並沒有讓步，而該法案最終亦以80票對56票獲得通過。現時，該法案將會提交予上議院討論。





代表坎培拉的獨立參議員波科克（David Pocock ）則會成為今次法案是否能夠獲得通過的關鍵人物。而這些獨立議員亦希望運用他們的權力，逼使政府就有關法案內容進行談判。就業及勞資關係部長博克亦承認，他可能要對這些議員提出的修正案作出妥協。





博克表示：『我是很實事求是的。我知道政府必須在參議院進行商討，但我亦會盡我所能，爭取通過有關法案，為工人提供盡量多的保障。』





而政府暗示會作出更多讓步的情況下，工黨政府亦希望有關法案能夠在聖誕節前剩下的會期內獲參議院通過。詳情請聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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