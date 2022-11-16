【高妹唔易做】全球最高女子首次搭飛機

擁有高佻的身材是不少女性的夢想，但長得太高或會帶來煩惱。高到打破世界紀念，成為「全球最高女子」更可帶來不少煩惱，面對生活各種不便。
來自土耳其的 24歲女子 Rumeysa Gelgi 身高215.16厘米，在2021年獲得《健力士世界紀錄》認證，成為現存「全球最高女子」。
Rumeysa Gelgi在「全球最高女子」的背後，亦是一名「韋弗綜合症」（Weaver syndrome）患者。這一種基因疾病導致她的基因紊亂，不斷乎快速長高，而亦因為她骨骼的過度生長與脊椎側彎，造成她的行動不便，只能靠輪椅代步。
在17歲首次進入《健力士紀錄》。 Source: Anadolu / Anadolu Agency/Getty Images
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Rumeysa Gelgi 所有的生活用品都是訂造的，如床、椅子、衣服、鞋子等。平日她若要出行亦只躺在貨車中，平日大家認為尋常不過的搭飛機卻成了她的夢想。
在本年9月29日，Rumeysa Gelgi 終於首次衝上雲宵。
只能躺在貨車上出行。 Source: Anadolu / Anadolu Agency/Getty Images
是次Rumeysa Gelgi的旅程是由土耳其出發至美國加州，參加《健力士世界紀錄》的活動。
她在登機前在機場的行動，靠的是輪椅跟助行器，登機時由於她無法爬樓梯，因此而由升降機送進機艙。
同時，由於她脊椎側彎，沒辦法久坐長達13 小時的航程，因而土耳其航拆掉6個座位，改成擔架床，讓她躺下。
她在社交平台Instagram 上分享了自己在旅途中的一系列照片，並表示這是「從頭到尾的完美旅程」。
她表示：「這是我的第一次飛行，但肯定不會是最後一次。」
另外，目前「全球最高男子」亦是土耳其人，Sultan Kosen身高151 厘米，今年40歲，他自 2018 年以來獲《健力士世界紀錄》認證。
出行需要使用輪椅代步。 Source: Anadolu / Anadolu Agency/Getty Images
但他身高異常並不是因為患上「韋弗綜合症」所生的基因突變，而是因為患上垂体巨人症（pituitary gigantism）。
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