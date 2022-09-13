統計局：澳洲廿年增半成勞動力人口 年輕移民佔四份之三

統計局（ABS）的數據顯示，15歲或以上的已就業或正在尋工的澳洲人佔總人口的67%，該數字比20年前增加了4.3%。





墨爾本大學的經濟學教授波蘭德（ Jeff Borland）表示，如果沒有移民，勞動力人口的比例只會20年僅增加1%，而且有賴移民，澳洲「人口老化比原本慢得多」。





他又指，社會人口老化對勞動力市場也有很大影響：「外國出生人口只佔15歲以上勞動力人口的三份之一，卻佔了過去一二十年（勞動力人口比例）增長的四份之三。」





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當局早前宣佈，本財年會增加3.5萬個技術移民名額，令上限增加至195,000個。





馬威會計師事務所（KPMG）首席經濟學家布雷恩（Brendan Rynne）表示，技術移民不僅貢獻稅收，也提升了本地勞動力的質素，長期而言還促進生產力、提高實際工資。「可以說是提升了整個國家的經濟能力。」





全國技能委員會昨日（9月12日）公佈，8月有逾301,100個新的網上招工廣告，比上月多7700個，是14年以來最多。



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