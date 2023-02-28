美股繼上周道指納指各跌 周一開市反彈

美股繼上周道指納指各跌 周一開市反彈Play03:59美股繼上周道指納指各跌，周一開市反彈。 Source: AAP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.64MB) 美國上周五公布1月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數按月升 0.6%，高於原預期升 0.5%，市場關注美國通脹高企。美股繼上周今年最差表現後，周一開市反彈。另外，根據香港政府統計處公布，今年1月份香港整體出口和進口貨值，都錄得按年跌幅。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容聯儲局會議紀錄指需繼續加息 但加幅降低澳美加息將繼續 對整體經濟帶來何種具體影響？澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes在加息壓力仍然存在的因素下 分析環球股市表現聯儲局會議紀錄指需繼續加息 但加幅降低澳美加息將繼續 對整體經濟帶來何種具體影響？港股昨日跟隨中國內地股市造好