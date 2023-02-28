業績公佈期結束 對澳後市有何啟示？Play10:272 月業績公佈期已結束。 Source: The Conversation下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (9.88MB) 亞太區股市略有微跌，而今早美股三大指數亦是同亞太區股市走勢相同，只是微跌。但澳洲股市方面，昨日收漲。【寰宇金融】中，盧婉霞請來Morgans 亞洲業務主管陳浩庭（Raymond）為大家總結二月業績公佈期結束，反映澳洲經濟如何，及對未來澳市有何啟示。更多內容聯儲局會議紀錄指需繼續加息 但加幅降低澳美加息將繼續 對整體經濟帶來何種具體影響？澳股連續兩周下跌 哪些版塊有望尋寶？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Radio App 手機應用程式收聽直播及節目重溫。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes美股繼上周道指納指各跌 周一開市反彈在加息壓力仍然存在的因素下 分析環球股市表現聯儲局會議紀錄指需繼續加息 但加幅降低澳美加息將繼續 對整體經濟帶來何種具體影響？