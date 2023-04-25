恒指失守兩萬關 美重磅科技股放榜 市場氣氛審慎

恒指失守兩萬關 美重磅科技股放榜 市場氣氛審慎Play04:03恒指失守兩萬關，美重磅科技股放榜，市場氣氛審慎。 Source: Flickr / Flickr / See-ming Lee (CC BY 2.0)下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.71MB) 受科網及金融股走弱拖累下，港股恒指昨日（4月24日）失守兩萬大關。汽車股造好，據報比亞迪擬資於智利建鋰電工廠，比亞迪股價升 3.6%。長城汽車首季純利跌 89%，昨日股價仍升1.2%。日本央行本周五將議息，據報將檢視長期的超寬鬆政策。歐元區4月綜合PMI產出初值意外續升至54.4創十一個月高。美國本周有多間大型科技股放榜，市場氣氛審慎。詳情請收聽這節【寰宇金融】。更多內容標普4月PMI指數勝預期 電動車減價戰進入「戰國時代」淘汰賽？【係咪到頂？】大行唱淡未來美股走勢澳洲建築商接連倒閉 專家指對房地產市場影響不大上周大股東沽貨潮港股「有波幅冇升跌」美道指收跌但累升1.2%【經濟衰退？】美國3月CPI低過預期 專家指通脹仍高瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes標普4月PMI指數勝預期 電動車減價戰進入「戰國時代」淘汰賽？【係咪到頂？】大行唱淡未來美股走勢澳洲建築商接連倒閉 專家指對房地產市場影響不大恒指升近兩個月高 金價周內首次跌穿2千美元關口