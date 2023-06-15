【澳洲招職】以生命改變生命 — 社會工作者

Man and woman talking at window in community center

不少香港人都視社工為技術移民澳洲職業之選。 Source: Getty / Getty images

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澳洲的社會福利制度十分完善，政府亦提供不同種類的社區服務予有需要的人士，因此社服機構亦需要大量的人才。今集的【澳洲招職】，人力資源顧問James Lo會為大家介紹澳洲的社工行業，讓大家了解更多。

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