【澳洲招職】以生命改變生命 — 社會工作者

【澳洲招職】以生命改變生命 — 社會工作者Play13:11不少香港人都視社工為技術移民澳洲職業之選。 Source: Getty / Getty images下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.07MB) 澳洲的社會福利制度十分完善，政府亦提供不同種類的社區服務予有需要的人士，因此社服機構亦需要大量的人才。今集的【澳洲招職】，人力資源顧問James Lo會為大家介紹澳洲的社工行業，讓大家了解更多。更多內容【澳洲招職】大型收購項目幕後功臣 — 企業融資經理【澳洲招職】技術移民不二之選 — 幼兒教育工作者【澳洲招職】良好工作待遇—巴士司機瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【棟篤笑陳樂添專訪(下)】曾被網絡公審 轉化力量將歡樂帶給觀眾SBS 新聞簡報（6月15日）【生仔都要考牌？】資深家庭教育培訓導師教父母點教仔你認為是甚麼因素導致男性比女性早逝？