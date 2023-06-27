恒指五連跌 離岸人民幣即期再跌創七個月新低

US & China War Trade

周一（6月27日）恒指五連跌，累跌 1,246 點。 Source: AFP

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

周一（6月27日）恒指五連跌，累跌 1,246 點；中國股市假期後復市向下，人民幣即期急跌 281 點收報 7.2219 兌一美元創七個月新低。美股澳洲時間今早收市三大指數低收。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。

更多內容

上周環球市場全線下挫 AI人工智能對經濟有咩影響？

環球股市繼續憂慮美國再以加息壓抑通脹 全線向下

與美國息率仍有差距 專家：估計澳仍會加息

能源公司AGL大幅上調新財年收益預期 利好股價急漲

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

Stock Markets Pretty Volatile

上周環球市場全線下挫 AI人工智能對經濟有咩影響？

US stock trader

環球股市繼續憂慮美國再以加息壓抑通脹 全線向下

Reserve Bank

與美國息率仍有差距 專家：估計澳仍會加息

AGL STOCK

能源公司AGL大幅上調新財年收益預期 利好股價急漲