恒指五連跌 離岸人民幣即期再跌創七個月新低

恒指五連跌 離岸人民幣即期再跌創七個月新低Play04:07周一（6月27日）恒指五連跌，累跌 1,246 點。 Source: AFP下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Download (3.77MB) 周一（6月27日）恒指五連跌，累跌 1,246 點；中國股市假期後復市向下，人民幣即期急跌 281 點收報 7.2219 兌一美元創七個月新低。美股澳洲時間今早收市三大指數低收。詳情請收聽蔡苡雯主持的這節【寰宇金融】。更多內容上周環球市場全線下挫 AI人工智能對經濟有咩影響？環球股市繼續憂慮美國再以加息壓抑通脹 全線向下與美國息率仍有差距 專家：估計澳仍會加息能源公司AGL大幅上調新財年收益預期 利好股價急漲瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes上周環球市場全線下挫 AI人工智能對經濟有咩影響？環球股市繼續憂慮美國再以加息壓抑通脹 全線向下與美國息率仍有差距 專家：估計澳仍會加息能源公司AGL大幅上調新財年收益預期 利好股價急漲