總理宣布對莫理遜秘密兼任五部長職位進行獨立調查

總理艾巴尼斯表示，一般來說，他是不會發布首席法律顧問的建議，但在今次事件中，他卻認為是有道理要這樣做。而他亦認為前總理莫理遜是需要對事件承擔責任。





艾巴尼斯又表示：『首席法律顧問的建議是對前莫理遜政府所發生的事對我們民主政府制度所造成的影響是有非常明確的批判。』





而他亦宣布會對事件進行一項獨立調查，並會考慮未來可能進行的改革。





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艾巴尼斯說：『是有需要對這件事究竟是如何和為何會發生，以及究竟誰知道這件事情和會造成些甚麼影響等問題上要有更大的透明度，而有關建議顯然是提出了這一大堆的問題。』





艾巴尼斯又說，他經已要求其部門調查如何可以填補容許秘密進行任命的漏洞。





首席法律顧問多諾霍(Stephen Donoghue)在他的報告中亦表示，缺乏透明度意味著無法追究這些部長的責任。憲法專家威廉姆斯教授就對此作進一步嘅解釋。





他說：『有關的任命雖然合法，但亦不等於是一件正確的事，亦不能夠令我們的民主更為安全。正如首席法律顧問所指出一樣，就是一個負責任政府的制度是要有一些重要的慣例：例如，會要求部長們對國會負責，但如果沒有人知道有一位部長經已被任命，那麼這名部長便不可能對國會負責。因此，秘密任命的事實是意味著這個過程是出現問題，同時，亦打破了我們民主的基本規則。』



綠黨對政府宣布對事件進行調查表示歡迎，但表示負責調查的組織需要包括廣泛的職權範圍以進行廣泛的調查， 同時，他們亦認為這個調查組織亦要擁有皇家委員會的權力。





綠黨參議員舒布里奇（David Shoebridge ）表示，這樣做亦可以令調查的組織有更多權力來要求獲取所需要的文件和規定證人要作證，以確保公眾和國會能夠明白真相。





不過，威廉姆斯教授認為，單單只是做調查可能不足以確保有關的規例會有改變。他認為除了需要進行調查之外，最重要的是要確定我們為料未來要如何解決這個問題。他又認為這個不單止涉及改變政府的慣例，亦需要立法確保所需要的透明度，就算無論何時任命一名部長，國會和公眾都需要知情。





而反對黨則表示，他們會尋求同政府合作，令一些程序變得更加透明。但反對黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）則指責總理艾巴尼斯只是著眼於過去而不是未來。至於當事人莫理遜亦在 Facebook 上發表了一份冗長的聲明，堅稱這些權力沒有被濫用。至於有關的調查會是否會對莫理遜未來政途產生影響？詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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