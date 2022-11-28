【恐襲變種】澳洲降低威脅級別

SBS廣東話節目其他收聽方法 【恐襲變種】澳洲降低威脅級別Play04:52SBS廣東話節目其他收聽方法 恐怖主義威脅正在演變, 獨狼式恐襲將增加。 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.85MB)Published 28 November 2022 at 9:51pm, updated an hour ago at 10:04pmPresented by Elsa TsangSource: SBS 澳洲安全及情報組織將國內發生恐怖主義威脅的級別從「好可能」降至「有可能」。 組織表示, 雖然仍然存在持久的威脅，但實際發生恐襲的可能性已經下降, 今次亦是澳洲自從2014年以來首次將這種級別下降。不過，情報組織預計，獨狼式恐襲將會出現，而且襲擊者用的武器多是容易獲得的東西，例如是刀或車輛，這些攻擊很難在事前被當局發現及阻止。Published 28 November 2022 at 9:51pm, updated an hour ago at 10:04pmPresented by Elsa TsangSource: SBS瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【SBS學英語】MiniPod: 數字-teen和-ty的重音節練習SBS 新聞簡報（11月28日）【妙齡廚房】薑蔥豬肉餃【疫苗快報】長期新冠會對澳洲產生甚麼影響?（11月28日）