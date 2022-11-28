SBS廣東話節目

【恐襲變種】澳洲降低威脅級別

SBS廣東話節目

恐怖主義威脅正在演變, 獨狼式恐襲將增加。

恐怖主義威脅正在演變, 獨狼式恐襲將增加。 Source: AAP

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 28 November 2022 at 9:51pm, updated an hour ago at 10:04pm
Presented by Elsa Tsang
Source: SBS

澳洲安全及情報組織將國內發生恐怖主義威脅的級別從「好可能」降至「有可能」。 組織表示, 雖然仍然存在持久的威脅，但實際發生恐襲的可能性已經下降, 今次亦是澳洲自從2014年以來首次將這種級別下降。不過，情報組織預計，獨狼式恐襲將會出現，而且襲擊者用的武器多是容易獲得的東西，例如是刀或車輛，這些攻擊很難在事前被當局發現及阻止。

Published 28 November 2022 at 9:51pm, updated an hour ago at 10:04pm
Presented by Elsa Tsang
Source: SBS

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

Pronuncation_03_stress.jpg

【SBS學英語】MiniPod: 數字-teen和-ty的重音節練習

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（11月28日）

A lot of spring onion is needed to make Ginger, Spring Onion and Pork Dumplings

【妙齡廚房】薑蔥豬肉餃

COVID Vaccine

【疫苗快報】長期新冠會對澳洲產生甚麼影響?（11月28日）