SBS廣東話節目其他收聽方法 「在澳洲被蛇或蜘蛛咬傷」如何是好？Play11:24SBS廣東話節目其他收聽方法 澳洲最毒的蜘蛛- 漏斗網蜘蛛。 Source: AAP下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.44MB)Published 25 November 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS 在澳洲，每年蜘蛛或蛇傷人的數字並不多，傷者一般的傷勢也不嚴重。但重要的是，一旦我們被蜘蛛或蛇咬傷的話，我們應懂得如何處理，因為的確曾經發生過有傷者傷重不治的案例。宋慶勤在今期的「澳洲定居指南」環節， 與大家一起探討這個問題。Published 25 November 2022 at 6:00amBy Thomas SungSource: SBS更多内容你如何做好防洪準備?爲何「參與社區體育運動」有助新移民更易融入社會？「澳洲傳媒業」如何提升本地民主精神？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、廣東話節目 MeWe 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 新聞簡報（11月24日）【疫苗快報】新冠疫情將持續至新年後（11月24日）SBS 中文新聞 （11月24日）英倫面臨「缺蛋危機」！