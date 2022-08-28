【大學學費】邊個國家唔收費？

早前美國總統拜登宣布一項新措施，減免學生貸款，包括免除年薪低於12萬5千美元的每名借款人1萬美元的學生貸款。至於申請「聯邦佩爾助學金」的人，減免額更高達2萬美元。目前有超過4300萬人拖欠聯邦學生貸款，總欠款高達1萬6千億美元，白宮估計新措施可令其中2000萬人完全免除債務。





正在攻讀文科學位的澳洲大學生科爾（Atticus Corr ）表示，他將於今年畢業，目前欠下的大學貸款已接近2 萬元。由於他想成為一名教師，他還要攻讀教育碩士學位，這個兩年的課程需要 6 萬元學費。





科爾說：「你在 17 或 18 歲時做出決定，要去讀一個很昂貴的學位，然後即使你在畢業後可以有一定的收入，但也要還清貸款，這是令人感到非常害怕的一回事，因爲從開始就業的起薪點水平，償還欠款是十分艱鉅的事，尤其是在目前生活開支高漲的情況下。」





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聯邦政府通過高等教育助學貸款HECS HELP 的低息貸款來幫助攻讀高等教育課程的學生，支付學費。利息與通貨膨脹掛鈎，學生在年收入達到 4.8 萬元時, 便要開始還款。





根據稅務局的數據顯示，現時有近 300 萬人欠下HECS-HELP 的債務，總額超過 680 億元。在2021年，欠款人的平均負債額是23,685元。上月加入計算通脹後，平均負債額又多了923元。





阮蘇菲(Sophie Nguyen) 是墨爾本大學學生會主席, 她説，有些學生的生活非常貧困。





「最近我們與大學合作開設一項糧食救濟計劃，有很多人排隊等候數小時，只是為了獲得免費食物和新鮮蔬果，我認為這充分反映出全國各地不同大學校園内都存在著貧困學生的問題，而在新冠疫情期間，情況可能更差。」





據經濟合作與發展組織的分析顯示，英國大學平均的學費最高，每年約為12,000 美元，其次是美國、智利、愛爾蘭、日本和加拿大 ，澳洲緊隨其後，平均每年大約 5000 美元。





另一方面，法國、比利時和德國的學費平均每年少於 250 美元，而丹麥、芬蘭、挪威、瑞典和土耳其都向居民提供免費教育。





有份策劃澳洲大學及高等教育貸款制度的查普曼教授（Professor Bruce Chapman）就表示，澳洲無須採取像美國減免學生貸款的類似措施。





查普曼教授說：「美國的學生貸款制度是這樣的，無論學生的情況如何，他們都必須還款，所以如果他們失業或剛剛畢業，正在尋工或兼職 工作，無論如何都必須償還貸款，當勞動力市場出現好像大流行疫情時的混亂局面時，很多畢業生根本是無力償還債務的。」





他認爲取消澳洲學生的債務好可能會引致政府將稅率提高。而聯邦政府就則表示，在政府與澳洲大學訂定新協議時，將會關注攻讀大學學位所花的費用及學生的負擔能力。



