俄烏戰爭拖低全球經濟 經合組織大幅下調澳洲來年經濟增長預測

經合組織（OECD）已將對2023年澳洲經濟增長的預測，從6月份預測的2.5% ，下調至2023年的2%。





但對澳洲今年的增長預測仍然相對強勁，為4.1%。





經合組織並認為，儲備銀行將再上調利率1.25% ，達至明年3.6%的高峰值。





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財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，報告顯示「全球經濟正處於危險的境地，包括全球增長放緩、通脹、實際工資下降和極端不確定性」。





他指「這些挑戰正在加劇，而不是消失，澳洲也未能倖免於這種更黑暗、更危險的全球前景」。





但他指「對我們經濟和國家的中期未來仍然充滿信心和樂觀」。





他指出低失業率、創紀錄的貿易數據等，令澳洲經濟在最近的6月季度仍處於健康狀態。





查默斯早前雖然表示下個月的預算案，將提供一些措施來緩解生活成本壓力，但他在周一，已否定會提供額外生活費用，他指在10 月份的預算將「相當紮實、相當熟練、相當基本（a pretty solid, pretty workmanlike, pretty basic budget）」





查默斯指「我們的工作是提供負責任的生活成本援助，援助方式以一種不會對通脹造成上行壓力，亦不會增加儲備銀行在應對當前經濟中的通脹時的困難。」





經合組織的數據顯示，由於俄羅斯入侵烏克蘭引發全球能源和通脹危機，令世界主要經濟體正陷入衰退。





經合組織最新全球經濟增長預測為2.2%，比6月時的預測2.8%，下調了0.6%，但預測今年的增長數字將保持不變3%。





組織並預計明年全球產量將比經合組織在俄烏戰爭前的預測的低2.8萬億美元，全球收入損失相當於英國經濟規模。





而歐洲是最直接受到俄烏戰爭影響，因為歐州首當其衝受能源價格飛升影響。





經合組織的報告指，歐洲天然氣價格在過去一年中上升逾兩倍，而煤炭價格接近歷史高位。





經合組織將歐元區的增長，從今年的3.1%放緩至2023年的0.3%，明年的預測比6月份時經合組織的展望下降1.3 %。

