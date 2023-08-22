英護士殺 7 嬰判終身 社交活躍犯案處心積慮

主審法官 James Goss 形容萊特比的殺嬰陰謀是冷血及經過精心策劃的，它充滿惡意近乎虐待邊緣。她完全沒有悔意，法官也找不到任何可以減刑的理由，所以判她終身監禁。





在英國，判終身監禁兼永不釋放的例子非常罕有。萊特比是第三名獲這樣判刑的女性。之前的兩人是在 1963-65 年與男友殺害 5 名 10-17 歲男女兒童的 Myra Hindley，及在 1973-87 年期間與丈夫殺害至少 9 名年輕女性的 Rosemary West。





萊特比的殺人動機依然不明，Goss 法官表示只有她本人才知道她為什麼要這樣做。





不過萊特比專門挑選體弱的新生嬰兒下手。當她照顧身體健康的嬰兒時，她會傳訊給同事，說她覺得有點無聊，希望在一號病房上班。一號房專門收留健康情況最差、需要特別照顧的嬰兒。





與其他連環殺手相比，萊特比的社交生活比較活躍，她有不少朋友，喜歡到熱門地點度假，也有上拉丁舞課。





據悉，她第一次殺害嬰兒是在 2015年 6 月 8 日。受害嬰兒在當天開始值班後約 90 分鐘便死亡。



