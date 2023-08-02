昆州男子 15 年涉性侵 91 名托兒所女童 警方從未接獲舉報

新州助理警務處長 Michael Fitzgerald 表示，這宗案件，是他近 40 年的警察生涯中所見過最可怕的侵犯兒童案件之一。
對兒童來說，托兒中心應該是一個很安全的地方，但一名男子卻涉嫌利用工作之便，對兒童進行侵犯。 Source: AAP / DEAN LEWINS
他說，新州警方將會繼續代表其中 23 名受害者鍥而不舍地為事主討回一個公道。
警方以 1,623 項侵犯兒童罪檢控該名 45 歲男子，其中包括 136 項對未滿 10 歲兒童進行強姦，與及 110 項對這些兒童進行性交的罪名。
涉嫌受害的女童共有 91 名，她們均是青春期前女童。
澳洲聯邦警察助理處長 Justine Gough 表示，警方相信該男子保存了他那些令人髮止行為的記錄 — 即利用手機和相機，拍下了所有涉嫌的罪行。
澳洲聯邦警察助理處長 Justine Gough。 Source: AAP / DARREN ENGLAND
警方稱他的犯罪行為在 2007 年開始，涉及散佈在布里斯本的托兒所，犯罪一直持續到 2013 年，然後他在海外的一間早期學習中心繼續侵犯兒童。
警方指這名男子在 2014 年移居雪梨，然後在當地一間托兒所犯案，一直到 2017 年為止。
他於 2018 年返回布里斯本，並一直逗留至 2022 年，期間涉嫌在散佈整個昆州共 10 間托兒所內犯案。
他涉嫌所犯下的罪行跨越了 15 年。
這名男子於去年8月被逮捕，被控兩項罪名。
Justine Gough 表示，警方很快便發現了更多的罪證。
她指出，澳洲聯邦警察立即展開了 Operation Tenterfield (坦特菲爾德行動)，並在數小時內，在嫌犯的電子設備中發現更多涉嫌自製的性侵兒童物品。
結果，警方又展開識別相關當事人身份的工作，最後，他們把此事通知了所有澳洲受害人或她們的家長。
澳洲聯邦警察表示，在他被捕之前，並未收到任何舉報。
當涉嫌犯在昆州出庭後，新州警方便會尋求把他引渡到新州。
此案將於 8 月下旬在布里斯本地方法院審理。
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