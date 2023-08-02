昆州男子 15 年涉性侵 91 名托兒所女童 警方從未接獲舉報

對兒童來說，托兒中心應該是一個很安全的地方，但一名男子卻涉嫌利用工作之便，對兒童進行侵犯。 Source: AAP / DEAN LEWINS 新州助理警務處長 Michael Fitzgerald 表示，這宗案件，是他近 40 年的警察生涯中所見過最可怕的侵犯兒童案件之一。





他說，新州警方將會繼續代表其中 23 名受害者鍥而不舍地為事主討回一個公道。





警方以 1,623 項侵犯兒童罪檢控該名 45 歲男子，其中包括 136 項對未滿 10 歲兒童進行強姦，與及 110 項對這些兒童進行性交的罪名。





涉嫌受害的女童共有 91 名，她們均是青春期前女童。



澳洲聯邦警察助理處長 Justine Gough。 Source: AAP / DARREN ENGLAND 澳洲聯邦警察助理處長 Justine Gough 表示，警方相信該男子保存了他那些令人髮止行為的記錄 — 即利用手機和相機，拍下了所有涉嫌的罪行。





警方稱他的犯罪行為在 2007 年開始，涉及散佈在布里斯本的托兒所，犯罪一直持續到 2013 年，然後他在海外的一間早期學習中心繼續侵犯兒童。





警方指這名男子在 2014 年移居雪梨，然後在當地一間托兒所犯案，一直到 2017 年為止。





他於 2018 年返回布里斯本，並一直逗留至 2022 年，期間涉嫌在散佈整個昆州共 10 間托兒所內犯案。





他涉嫌所犯下的罪行跨越了 15 年。





這名男子於去年8月被逮捕，被控兩項罪名。





Justine Gough 表示，警方很快便發現了更多的罪證。





她指出，澳洲聯邦警察立即展開了 Operation Tenterfield (坦特菲爾德行動 ) ，並在數小時內，在嫌犯的電子設備中發現更多涉嫌自製的性侵兒童物品。





結果，警方又展開識別相關當事人身份的工作，最後，他們把此事通知了所有澳洲受害人或她們的家長。





澳洲聯邦警察表示，在他被捕之前，並未收到任何舉報。





當涉嫌犯在昆州出庭後，新州警方便會尋求把他引渡到新州。



