習近平: 誰指望中國在台灣問題上妥協只是痴心妄想

而蔡英文亦剛剛結束對中美洲的訪問以及在美國的過境活動，她在離開洛杉磯前舉行的記者會上表示，與美方面的溝通是有助兩岸關係平穩及區域和平，希望北京克制，不用過度反應。同時，亦有記者問及前總統馬英九在訪問中國時提到兩岸都是中國，蔡英文認為這是上世紀70年代的說法，與現有的環境有些差距。





對於蔡英文在美過境期間與美國眾議院議長麥卡錫會晤，北京早前亦作出強烈譴責，強調會採取堅決有力措施回應。而據台灣國防部長邱國正表示，解放軍的山東號航母編隊日前亦穿越巴士海峽，並且在台灣鵝鑾鼻東面約200海里處，不過，台灣方面亦派遣巡防艦在距離中國艦隊5至6海里應變區應對；同時，美國一艘航空母艦亦在台灣東部約400海里處。 邱國正表示，山東艦首次出南海，他們判定應是作訓練，但由於時機敏感，正在研判確切用意，又指目前未發現山東艦有其他任何可疑的跡象。





邱國正指出，前美國眾議長佩洛西去年訪台後，大陸將相關軍事行動常態化，在天氣許可下，台方每天約偵測到10至20架次的中國軍機和每日平均約有5艘解放軍艦艇在台海周邊活動，因此台灣方面亦要提高警覺。





與此同時，中國國家主席習近平與到訪的法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐三方會晤。三人討論的事項，包括俄烏戰事並談及台灣問題，習近平強調， 台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府及人民是絕對不會答應， 並表示，誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，只是痴心妄想，搬石頭砸自己的腳。而馮德萊恩則重申，歐盟無意改變一直奉行的一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，希望台海地區保持和平穩定。





對於俄烏戰事，習近平則表示，中方堅持勸和促談，政治解決，呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步失控的行動。法國總統馬克龍則表示，可以期望習近平會令俄羅斯恢復理智，讓各方重回談判桌，表示只要烏克蘭繼續被佔領，歐洲就不可能安全及穩定。 而馮德萊恩則指，習近平表示願意在合適條件和時間，與烏克蘭總統澤連斯基對話是一個正面積極的信號。她又說，歐洲希望中國不要直接或間接向俄羅斯提供任何軍事裝備。如果中國向俄羅斯提供武器，將違反國際法，以及嚴重損害歐盟與中國關係。





對於中歐關係，習近平指出，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，中方是願意與歐盟一起把握好中歐關係發展的大方向，全面重啟各級交往，啟動各領域的互利合作，為中歐關係發展及世界的和平、穩定及繁榮注入新動力。





同時，習近平亦強調，中方堅決維護自身主權、安全、發展利益，絕不答應任何勢力剝奪中國人民追求幸福的權利。並表示歡迎歐方繼續分享中國發展紅利。馮德萊恩表示，歐中在應對氣候變化等全球性挑戰和政治解決地區爭端問題上擁有很多共識， 歐方完全不贊同搞所謂「脫鉤斷鏈」的情況，希望能夠與中方加強交往對話，盡早重啟三個對話機制，開展更多互利合作。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。





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