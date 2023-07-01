SBS 中文新聞(7月1日)Play09:19SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.54MB) 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。相關新聞SBS 新聞簡報（6月30日）【新州前州長貪污?】貝莉珍妮安：我竭盡所能為公眾利益工作SBS 中文新聞（6月30日）瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【不輸Vivid】墨爾本光影節Lightscape載譽而歸【臭草同啤牌有咩關係？】教您自家種臭草 煲綠豆沙最正SBS 新聞簡報（6月30日）【適用於任何人?】《願榮光》禁令能否在澳洲執行？