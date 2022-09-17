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SBS 中文新聞（9月17日）

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Published 17 September 2022 at 1:13pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Presented by Ivan Leung
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 17 September 2022 at 1:13pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Presented by Ivan Leung
Source: SBS
Highlights
  • 總理艾巴斯尼抵英國參與悼念英女王儀式後將與查理斯三世會面。
  • 英國警方拘捕試圖觸摸英女王靈柩的男子。
  • 中國國家主席習近平在烏茲別克出席上海合作組織峰會後已返回北京。
SBS 廣東話新聞 (9月17日)
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