SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞（9月17日）Play10:39SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS Chinese News SBS Source: SBS下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.98MB)Published 17 September 2022 at 1:13pmBy Ivan Leung, Selina KongPresented by Ivan LeungSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 17 September 2022 at 1:13pmBy Ivan Leung, Selina KongPresented by Ivan LeungSource: SBSHighlights總理艾巴斯尼抵英國參與悼念英女王儀式後將與查理斯三世會面。英國警方拘捕試圖觸摸英女王靈柩的男子。中國國家主席習近平在烏茲別克出席上海合作組織峰會後已返回北京。SBS 廣東話新聞 (9月17日)分享Latest podcast episodes七十國領袖出席 女王葬禮為英二戰後保安最嚴密儀式【减磅】 狗瘦主人羞的觀念是不是已過時【澳洲樓市】傳將暴跌！係真唔係真？Tesselaar鬱金香節重臨墨爾本