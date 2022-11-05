SBS 中文新聞 （11月4日）

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廣東話節目星期日１０點鐘新聞

廣東話節目星期日１０點鐘新聞。廣東話節目 Source: SBS / SBS Cantonese

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Published 5 November 2022 at 12:59pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Presented by Ivan Leung
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 5 November 2022 at 12:59pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Presented by Ivan Leung
Source: SBS
新聞提要
  • 澳洲國防部已派軍人到新州Forbes應對「藍天洪水」造成的氾濫。
  • 德國總理朔爾茨在北京與李克強會面期間重申德國不接受對台灣用武。
  • 巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被槍擊及接受手術治療後亦在醫院接受記者訪問。
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