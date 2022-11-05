SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （11月4日）Play09:57SBS廣東話節目其他收聽方法 廣東話節目星期日１０點鐘新聞。廣東話節目 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.11MB)Published 5 November 2022 at 12:59pmBy Ivan Leung, Selina KongPresented by Ivan LeungSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 5 November 2022 at 12:59pmBy Ivan Leung, Selina KongPresented by Ivan LeungSource: SBS新聞提要澳洲國防部已派軍人到新州Forbes應對「藍天洪水」造成的氾濫。德國總理朔爾茨在北京與李克強會面期間重申德國不接受對台灣用武。巴基斯坦前總理伊姆蘭汗被槍擊及接受手術治療後亦在醫院接受記者訪問。分享Latest podcast episodes澳洲最大音樂盛典將在雪梨舉行「種菜基本功」第十輯：種植草莓全攻略假期旅行家居安全 警方提示點樣準備空城計SBS 新聞簡報（11月4日）