SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （12月3日）Play10:31SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS Chinese News SBS Source: SBS下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.62MB)Published 3 December 2022 at 1:15pmBy Ivan Leung, Selina KongSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 3 December 2022 at 1:15pmBy Ivan Leung, Selina KongSource: SBS巴基斯坦駐阿富汗喀布爾大使館受襲，當局相信是企圖暗殺。 巴基斯坦駐阿富汗喀布爾大使館受襲，當局相信是企圖暗殺。 新聞提要巴基斯坦駐阿富汗喀布爾大使館受襲，當局相信是企圖暗殺。珀斯孕婦停車場被磚頭襲擊案，懷孕五個月的孕婦米勒昨晚在醫院身亡。中國恒大發放許家屯昨晚出席活動短片，為其墮樓身亡傳聞闢謠。分享Latest podcast episodes澤連斯基指對俄油設定價格上限力度 無助阻止戰爭【文化360】古代樂府與教坊 (第一集） 霓裳羽衣舞【世界盃特輯】澳洲隊無緣晉身８強 但雖敗猶榮腦霧並非是新冠專利病徵