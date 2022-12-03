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SBS 中文新聞 （12月3日）

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Published 3 December 2022 at 1:15pm
By Ivan Leung, Selina Kong
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請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 3 December 2022 at 1:15pm
By Ivan Leung, Selina Kong
Source: SBS
巴基斯坦駐阿富汗喀布爾大使館受襲，當局相信是企圖暗殺。 巴基斯坦駐阿富汗喀布爾大使館受襲，當局相信是企圖暗殺。 新聞提要
  • 巴基斯坦駐阿富汗喀布爾大使館受襲，當局相信是企圖暗殺。
  • 珀斯孕婦停車場被磚頭襲擊案，懷孕五個月的孕婦米勒昨晚在醫院身亡。
  • 中國恒大發放許家屯昨晚出席活動短片，為其墮樓身亡傳聞闢謠。
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