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SBS 中文新聞 （11月17日）

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Published 17 November 2022 at 11:09am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 17 November 2022 at 11:09am
By Jennifer Mok, Elsa Tsang
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 波蘭導彈事件好可能由烏克蘭防空導彈所致，但北約指俄羅斯需承擔最終責任。
  • 中國被視為將對英國構成最具顛覆性的戰略挑戰。
  • 新加坡救援專家即將抵達新州支援持續的水災救援工作。
其他內容

【波蘭致命導彈襲擊】唔關俄羅斯事?「責任問題」突顯北約分歧

【新一波疫情已經出現】我們要如何應對？

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