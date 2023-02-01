SBS 中文新聞 （2月1日）

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新聞提要
  • 黃英賢敦促英國正視在印太區的殖民歷史。
  • 布林肯結束中東訪問，敦促以巴雙方令緊張局勢降溫。
  • 中國進一步落實利用中西醫「協同救治新冠感染者」機制。
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