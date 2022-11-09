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SBS 中文新聞 （11月9日）

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Published 9 November 2022 at 11:16am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 9 November 2022 at 11:16am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy Lo
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
新聞提要
  • 黑客勒索組織開始將Medibank客戶資料在暗網公開。
  • 美國中期選舉投票進入最後階段，將決定共和黨會否奪得國會控制權。
  • 習近平強調新一屆軍委要加強練兵備戰，以落實共產黨二十大精神。
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