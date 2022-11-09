SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （11月9日）Play12:52SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.77MB)Published 9 November 2022 at 11:16amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 9 November 2022 at 11:16amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Tracy LoPresented by Jennifer MokSource: SBS新聞提要黑客勒索組織開始將Medibank客戶資料在暗網公開。美國中期選舉投票進入最後階段，將決定共和黨會否奪得國會控制權。習近平強調新一屆軍委要加強練兵備戰，以落實共產黨二十大精神。其他內容【Medibank事件】黑客暗網發布首批客戶外洩資料【專家話你知】限期剛過 仲未遞報稅表點算好？雪梨居民成功爭取家門禁止泊車 律師：不合理但程序正當分享Latest podcast episodes【專家話你知】限期剛過 仲未遞報稅表點算好？【Medibank事件】黑客暗網發布首批客戶外洩資料雪梨居民成功爭取家門禁止泊車 律師：不合理但程序正當特首李家超重申暫不取消紅黃碼安排