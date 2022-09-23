頭痛、腰痛可以點 專家解構脊椎治療係一回咩事？

在澳洲，除了傳統的物理治療外，在街上亦不難看到脊椎治療（chiropractic）的診所。然而，由於這並非華人社會中熟悉的傳統療法，不少人或對其有所誤解、甚或以為必須要透過全科醫生轉介，事實是否如此呢？





脊椎治療師賴韋全（Xavier） 指簡單而言，脊椎治療法是通過以脊椎為中心，通過整骨的手法以解決脊椎問題的科學治療。





脊椎除了身體的支柱外，另外一個重要的作用是保護我們的「生命線」——脊椎神經。因此，當脊椎出現錯位、發炎的時候，就會造成各種問題。其中最常見的包括：腰椎疼痛、腰椎勞損、頭痛、神經疼痛，更嚴重的是導致椎間盤突出。





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作為脊醫，最主要的工作是找出有問題的關節，通過將關節「復位」，以解決病人的痛症問題。



整骨容易受傷？會很痛嗎？

Xavier 表示根據很多科學研究，整骨其實十分安全。危險性並不比其他類同療法為高。他認為大家在電視、電影中看到的片段，整骨過程貌似「恐怖」，及整骨時發出的聲音嚇怕不少人。但他強調整骨絕對安全。





在訪問中，Xavier 亦向大家解釋到底脊椎治療師如何診斷病人問題是由肌肉勞損而造成或是由脊椎問題導致。





另外，Xavier 亦與大家分享有關脊椎治療法高昂診金迷思，及與大家分享保健脊椎之道。





詳情請收聽盧婉霞與Xavier 一節詳細訪問。

