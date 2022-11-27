SBS廣東話節目其他收聽方法 澳洲租屋市場緊張 竟有租客主動提高租金？Play10:16SBS廣東話節目其他收聽方法 Rental property Source: SBS下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.4MB)Published 27 November 2022 at 11:13amBy Koma ChengSource: SBS 雪梨近期屢屢出現租戶主動「抬價」的現象，令原本已緊張的租屋市場進一步被推高租金。究竟這是個案還是普遍現象？在澳洲其他城市有沒有發生？Published 27 November 2022 at 11:13amBy Koma ChengSource: SBS今期【社區訪問】，程達昆請到鼎豐地產集團合夥人陳焯健（Vincent Chan），談談租戶為何一反常態地主動提高租金、哪些地區吸引租戶競租，及其背後的澳洲租務市場火熱的現狀。他也會提到「抬價」所涉及的法律問題，以及業主和房屋中介一般會如何應對。相關內容【廣告平均賣19日】雪梨租盤被瘋搶 廣告刊登日數創新低【租屋難】澳洲租務市場比以往任何時候更難負擔民生團體促請政府幫助低收入人士租屋分享Latest podcast episodes【世界盃特輯】澳洲擊敗突尼西亞 出綫機會有多少？【樂極生悲】燒烤聚餐危機重重墨爾本今年聖誕再化身仙境SBS 中文新聞 （11月26日）