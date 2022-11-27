澳洲租屋市場緊張 竟有租客主動提高租金？

今期【社區訪問】，程達昆請到鼎豐地產集團合夥人陳焯健（Vincent Chan），談談租戶為何一反常態地主動提高租金、哪些地區吸引租戶競租，及其背後的澳洲租務市場火熱的現狀。





他也會提到「抬價」所涉及的法律問題，以及業主和房屋中介一般會如何應對。

