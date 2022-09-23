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改善生活習慣：激活創意思維！

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如何增強自己的創意思維？ Source: Pixabay

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Published 23 September 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS

如果有一天，你的「創作力量和幻想，會嚇你一跳」，那麼你又想創作甚麼呢？但首先要問一問自己，你有沒有這個膽量發揮創意。今日鐳射全方位張艾利和大家分享如何透過生活習慣提昇創意。

Published 23 September 2022 at 10:00am
By Erik Cheung
Presented by Erik Cheung
Source: SBS
過去的社會，擁有高智力是大家所羨慕的；但時至今日大家似乎比較傾向欣賞高情緒智商以及有創意的人。對於如何提升智商，科學家已經有了看似有效的方法；但如何提昇創造力，反而是個更吸引的議題。

八十年代，香港的一套卡通片主題曲，其中一句歌詞：「創作力量同幻想，會嚇你一跳！」是否令一輩子的回憶，突然返回來！創造力是很重要的特質，能幫助我們解決問題，產生別出心裁的工作結果，同時也能幫助我們紓解壓力，讓身心靈保持正向的狀態。即使我們沒有藝術家和設計師般的專業和天賦，能否成為具有創造力的人呢？答案是可以的，創造力是可以透過後天練習。跟據美國臨床心理學家 Laurel Healy 建議透過以下方式培養你的「創意腦」。在這過程中你也可以進入到「心流」(Flow) 狀態，在全心的專注下獲得心靈上的平靜和成就感，讓疲憊的心靈獲得充電。

1. 繪畫

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已經有許多研究顯示，繪畫對於紓發情緒、培養抗壓性、增強記憶力是有所幫助的，藝術治療師 Megan Carleton 曾透過讓他們繪畫的方式治療過阿茲海默症或其他疾病的病人，這項活動對他們的病情是有所改善的。因此如果你本來就是繪畫的愛好者，維持這項興趣活動對你的大腦很有幫助。

2. 唱歌或演奏樂器

唱歌能幫助增加體內催產素的濃度，讓我們增加幸福感。如果你沒那麼愛唱歌，聽音樂或自行用樂器演奏音樂，也能達到同樣的效果。
Asian senior couple dancing while their friends are cheering in background
研究顯示，跳舞亦能降低焦慮程度，甚至能預防老人痴呆。 Source: iStockphoto

3. 跳舞

研究顯示跳舞能降低焦慮程度，也能預防老人痴呆。令人驚訝的是跳舞的效果是其他運動比較沒有的。無論是在家隨歌起舞，還是報名帶氧舞蹈、或Zumba等課程，適時盡情扭動身體對你的大腦也非常有幫助。

4. 玩樂

其實人類具有玩樂的天性，這是我們認識世界、認識他人與表達自我的一種方式。玩遊戲對大腦有長期的幫助，尤其是需要與他人互動的遊戲，心理教育專家Jennifer A. Perry表示，說故事、互動遊戲等玩樂活動，能訓練兒童的表達能力、溝通能力、問題解決能力，還能培養出自信，對大人的認知能力也很有益處。

5. 親近大自然

近期有個名稱為「野外中的創意」(Creativity in the wild) 的研究顯示，親近大自然對於我們的創造力是有所幫助的，研究受試者到山中健行四天，期間不得使用科技產品，結束後請他們進行一項問題解決的測驗，結果發現他們的測驗表現進步了50%！因此當你卡關在一個問題上，或是在工作上沒什麼靈感時，讓大自然帶給你創意的力量吧！

在華人社會普遍注重學術教育的環境下，很多父母忽略了創意培育的重要性，認為那些只不過微不足道的閒暇活動。但經過科學研究及臨床測試指出這些活動對於我們的創造能力、認知能力和紓解壓力是有莫大的幫助。無論你的創作是否達專業水平，做得怎樣也沒相干，投入創意活動對於生活各方面和身心健康都會帶來益處。
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