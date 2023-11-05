【文化360】《中國古代的火藥武器》(一)Play10:34陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代的火藥武器。 Credit: PxHere下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.68MB) 陳玉清今集的【文化360】節目會講一人個全新的話題 - 中國古代的火藥武器。現代軍事設備先進，大家有沒有想過中國古代戰爭時，所用的武器又是怎樣製造和設計的？有什麼種類？陳玉清今集就同大家介紹下中國古代的火藥武器。詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《觀看》(二)【文化360】《觀看》(一)【文化360】《安史之亂》(五)【文化360】《安史之亂》(四)【文化360】《安史之亂》(三)【文化360】《安史之亂》(二)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞（11月6日）【借定唔借還得到先好借】一文看清在澳洲申請個人貸款需知SBS 中文新聞 （11月5日）【專訪】前殘羽港將林芷煖 代表澳洲獨力出戰勇奪佳績（上集）