【文化360】《中國古代的火藥武器》(一)

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講下中國古代的火藥武器。 Credit: PxHere

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陳玉清今集的【文化360】節目會講一人個全新的話題 - 中國古代的火藥武器。現代軍事設備先進，大家有沒有想過中國古代戰爭時，所用的武器又是怎樣製造和設計的？有什麼種類？陳玉清今集就同大家介紹下中國古代的火藥武器。詳情請一齊收聽【文化360】。

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