【文化360】《御醫的故事》(二)Play10:28陳玉清今集的【文化360】節目，會講下古代御醫的故事。 Source: Pixabay / Pixabay / kian2018下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.58MB) 陳玉清今集的【文化360】節目中會同繼續大家講下，中國古代宮廷中御醫的故事。陳玉清會講述古代醫生御醫在不同朝代的不同遭遇，以及如何想盡辦法，為宮廷中的皇帝及家族治病。如果御醫不能救治皇帝，更可能招徠殺身之禍。詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《御醫的故事》(一)【文化360】《起居注》(二)【文化360】《起居注》(一)【文化360】《晚明三案》(四)【文化360】《晚明三案》(三)【文化360】《晚明三案》(二)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （5月20日）澳華論壇辦原住民之聲座談會 鼓勵華人認識公投內容利弊【六年樹芒】芒果控食完粒核唔好抌 教您自家種芒果樹SBS 新聞簡報（5月19日）