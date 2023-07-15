【文化360】《嬰寧》(五)Play10:26陳玉清今集的【文化360】節目，會繼續講述蒲松齡的《聊齋志異》的其中一個故事《嬰寧》。 Credit: kknews下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.55MB) 陳玉清今集的【文化360】節目中會繼續同大家講下，清朝文學家蒲松齡的《聊齋志異》中的一個故事 - 《嬰寧》。故事講述讀書人秀才王子服，在元宵節碰到一位拿梅花的美麗少女的故事。王子服找到這位天真愛笑的表妹嬰寧之後，王子服母親發現原來嬰寧為狐妖所生的女兒？詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《嬰寧》(四)【文化360】《嬰寧》(三)【文化360】《嬰寧》(二)【文化360】《嬰寧》(一)【文化360】《走方醫的故事》(三)【文化360】《走方醫的故事》(二)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【別叫我"賭神"專訪】新晉演員柯煒林細訴與發哥之「父子情」SBS 中文新聞 （7月15日）【觸碰即生不如死】植物界毒蠍金皮樹Gympie-Gympie 又名「自殺樹」【夏日熱到蹦蹦跳！】廣州人有些甚麼方法解暑？