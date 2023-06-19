【文化360】《嬰寧》(一)Play10:49陳玉清今集的【文化360】節目，會講述蒲松齡的《聊齋志異》。 Credit: kknews下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.9MB) 陳玉清今集的【文化360】節目中會同大家講下，清朝文學家蒲松齡的《聊齋志異》中的一個故事 - 《嬰寧》。詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《走方醫的故事》(三)【文化360】《走方醫的故事》(二)【文化360】《走方醫的故事》(一)【文化360】《御醫的故事》(二)【文化360】《御醫的故事》(一)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【失業率20%新高】中國經濟復甦脆弱 北京推重大措施提振經濟SBS 中文新聞 （6月19日）甚麼事讓維州警察局晚上要關門？運動其中一種常見傷害 新研究提不同治療方法