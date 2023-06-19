【文化360】《嬰寧》(一)

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講述蒲松齡的《聊齋志異》。 Credit: kknews

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陳玉清今集的【文化360】節目中會同大家講下，清朝文學家蒲松齡的《聊齋志異》中的一個故事 - 《嬰寧》。詳情請一齊收聽【文化360】。

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