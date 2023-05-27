【文化360】《走方醫的故事》(一)Play10:55陳玉清今集的【文化360】節目，會講述古代走方醫的故事。 Source: Flickr / Flickr Steve Lau CC BY NC SA 2.0下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.99MB) 陳玉清今集的【文化360】節目中會同繼續大家講下，中國古代在民間行醫的醫生，他們當然與御醫不同，民間行醫的醫生以庶民百姓為對象，遊走四鄉，古時稱為「走方醫」。詳情請一齊收聽【文化360】。更多內容【文化360】《御醫的故事》(二)【文化360】《御醫的故事》(一)【文化360】《起居注》(二)【文化360】《起居注》(一)【文化360】《晚明三案》(四)瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes融合澳洲文化 專家教導華人家庭「傾得埋」SBS 中文新聞 （5月27日）【蕃薯出芽唔洗抌！】教您自家種健康有益蕃薯葉 仲可收成蕃薯全球智商排名出爐：前六名盡在亞洲