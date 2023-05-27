【文化360】《走方醫的故事》(一)

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陳玉清今集的【文化360】節目，會講述古代走方醫的故事。 Source: Flickr / Flickr Steve Lau CC BY NC SA 2.0

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陳玉清今集的【文化360】節目中會同繼續大家講下，中國古代在民間行醫的醫生，他們當然與御醫不同，民間行醫的醫生以庶民百姓為對象，遊走四鄉，古時稱為「走方醫」。詳情請一齊收聽【文化360】。

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