【停經幾耐才算絕經？】女性更年期自我檢測 幾時需要荷爾蒙療法？

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女性更年期自我檢測，什麼時候需要荷爾蒙療法？ Credit: 123RF.com

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今集的【健康快樂人】，蔡苡雯請來雪梨科技大學及西雪梨大學的林奇恩教授，解釋下女性踏入更年期時，所面對的心理和生理變化。不少人對更年期都會有迷思，到底停經多久才算絕經？什麼時候需要荷爾蒙療法？林教授今集更提醒，女性踏入更年期是生命中一個自然的現象，婦女不需要因此而感到困擾，反而可以定下人生的新目標，享受人生新階段。詳情請收聽這集【健康快樂人】。

今集的【健康快樂人】會解釋一下女性踏入更年期時，所面對的心理和生理變化。不少人對更年期都有不少迷思，到底停經多久才算絕經呢？

更年期是女性生命中一個自然的現象。婦女到了45至55歲之間，卵巢開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，以致週期性的雌激素及孕激素越來越少，影響子宮內膜週期性的增厚、剝落及出血。

到底停經多久才算絕經呢？

更年期時令月經週期變得不規則，時早時遲，經量時多時少。一般而言，這些情況會持續一段時期，直至月經不來。停經是指連續12個月未再出現月經，當婦女超過一年以上沒有月經，才可說是絕經。

婦女生理方面的變化

  • 熱潮紅/潮熱：由於血管擴張，婦女會有一種突然而來熱燙的感覺，由胸部擴展至頸部和面部，並渾身出汗，可以持續數分鐘。
  • 心跳
  • 多汗（尤其在熱潮紅期間）
  • 頭痛、頭暈、易倦、失眠
  • 經期紊亂：停經前的一段期間，經期紊亂及欠規律、婦女如發現經血分量過多、來經太長，或停經後再有出血現象，便應請教醫生。
  • 陰道乾涸：陰道分泌減少，陰道組織退化、缺乏彈性而引致房事疼痛。
  • 骨質疏鬆症：由於女性荷爾蒙分泌減少，加快鈣質的流失，骨骼容易變得疏鬆及脆弱。
婦女出現這些症狀並不一定代表正步入更年期，如有疑問，應請教醫生。
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婦女心理方面的變化

部分婦女在更年期內會感到憂鬱、煩躁、精神緊張、情緒波動、缺乏自信、記憶力衰退及難以集中精神。

荷爾蒙療法

在更年期會感到不適，有大部份婦女讓身體順其自然恢復。但若真的不適，醫生可以為婦女進行「荷爾蒙治療」。

服用女性荷爾蒙在臨床上證實能夠減少潮紅的發生次數，進而改善睡眠的品質。但每人的身體情況不同，並非每個人都適合或需要荷爾蒙療法。

醫生會根據病人停經的時間和個人與家族史來視情況建議使用，使用的期間長短也因人而異。

林教授更提醒，女性踏入更年期是生命中一個自然的現象，婦女不需要因此而感到困擾，反而可以定下人生的新目標，享受人生新階段。

詳情請收聽這集【健康快樂人】。

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